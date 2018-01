किताब में दावा- दोस्तों की पत्नियों को फांसने के लिए सेक्रटरी का इस्तेमाल करते थे डोनाल्ड ट्रंप!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निजी जिंदगी से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ट्रंप बेहद ही रंगीन मिजाज के शख्स हैं। दोस्तों की पत्नियों को फांसने के लिए वह अनोखे तरीके अपनाते थे। वह इस काम के लिए झूठ तक बोलते थे। यही नहीं, ट्रंप टावर में अपने सेक्रटरी का इस्तेमाल भी करते थे। फिर दोस्तों को बातों के झांसे में लेकर उनकी पत्नियों को अपने बिस्तर तक लाते थे। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन्हें एक अमेरिकी लेखक और पत्रकार ने कहा है। माइकल वोल्फ मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले हैं। हाल ही उनकी नई किताब आई है, जिसका नाम ‘फायर एंड फ्यूरी’ है। इसी में अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर चौंकाने वाले दावा किए गए हैं। ‘एमएसएनबीसी’ न्यूज चैनल के पास किताब की एक कॉपी है। एनबीसी की पूर्व पत्रकार केटी टर ने इसके कुछ हिस्सों को मार्कर से हाईलाइट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वह कुछ वक्त के लिए ट्रंप के कैंपेन से भी जुड़ी रही थीं।

किताब के पैराग्राफ की शुरुआत के अनुसार, “ट्रम्प यह बताते थे कि जिंदगी की बेहतरीन चीजों में से एक आपके दोस्तों की पत्नियों को बिस्तर पर ले जाना होता है।”

From Fire and Fury, here's Trump on his friends' wives –> pic.twitter.com/9imNBaSqm1

— Katy Tur (@KatyTurNBC) January 3, 2018