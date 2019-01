अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बनवाने को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “आखिर वहां लाइब्रेरी का इस्तेमाल कौन करेगा, क्या मैं अब इस लाइब्रेरी के लिए थैंक्यू बोलूं?” ट्रंप ने यह बात बुधवार (दो जनवरी) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेशों में अमेरिका द्वारा कम निवेश पर अपनी कैबिनेट का बचाव करते हुए कही।

उन्होंने कहा, “पीएम मोदी मुझे लगातार उस लाइब्रेरी के बारे में बता रहे थे, जो उन्होंने अफगानिस्तान में बनवाई है। हमारे बीच लगभग पांच घंटे उस पर बात हुई। और फिर मुझसे उम्मीद की गई कि मैं उसके लिए शुक्रिया कहूं। मुझे नहीं पता कि अफगानिस्तान में उसका कौन इस्तेमाल करेगा।” हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप ने यह बात किस प्रोजेक्ट के बारे में कही।

सुनें लाइब्रेरी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की ताजा टिप्पणीः

Trump mocks PM Modi for saying India built library in Afghanistan. He says “I get along with India” and Modi, but then mocks him on this. Trump also attacks other unnamed allies in this video. See last part of video: pic.twitter.com/YYzSq3lVCK

— Hindu Americans (@HinduAmericans) January 2, 2019