अमेरिकी संसद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। संसद ने बुधवार को एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ़ जंग जारी रखने की शक्तियों पर रोक लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक संसद ने 215 के मुकाबले 208 वोट दिए। ट्रंप की ही पार्टी रिपब्लिकन के चार सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ वॉर पावर्स प्रस्ताव (WPR) के पक्ष में वोट दिया।

प्रस्ताव में अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का निर्देश

प्रस्ताव में ट्रंप को ईरान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का निर्देश दिया गया, जब तक कि कांग्रेस जंग की घोषणा न कर दे या मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल को मंज़ूरी न दे दे। वॉर पावर्स प्रस्ताव पर सांसद ग्रेगरी मीक्स ने वोट के बाद एक बयान में कहा, “आज इस WPR का पास होना एक अहम मोड़ का संकेत है। ज़्यादा से ज़्यादा रिपब्लिकन अपने वोटर्स की सुन रहे हैं जो मिडिल ईस्ट में एक और जंग नहीं चाहते हैं।”

यह झटका रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की ईरान युद्ध को संभालने के अमेरिकी राष्ट्रपति के तरीके को लेकर बढ़ती चिंता को दिखाता है। हालांकि यह सांकेतिक है, क्योंकि कानून को लागू होने के लिए सीनेट और हाउस से पास होना चाहिए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी डेमोक्रेट ने प्रस्ताव के खिलाफ़ वोट नहीं दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि संसद के सात सदस्यों ने वोट नहीं डाले।

ट्रंप के पास वीटो पॉवर

हालांकि अल जज़ीरा ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इस कदम को रोकने के लिए वीटो पावर है। यह बहस भी जारी है कि क्या कांग्रेस की मंज़ूरी मिलने पर भी वॉर पावर्स प्रस्ताव संवैधानिक होंगे। हालांकि रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले हाउस में पिछले तीन वॉर पावर्स प्रस्ताव बहुत कम अंतर से फेल हो गए थे।

रॉयटर्स के अनुसार इस कदम पर आगे की वोटिंग अभी तय नहीं की गई है। रिपब्लिकन ट्रंप के खिलाफ़ दबाव बना रहे हैं। ट्रंप को कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के कुछ विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को अमेरिकी हाउस ने एक प्रोसीजरल मोशन को मंज़ूरी दी, जिससे यूक्रेन सपोर्ट एक्ट पर वोटिंग का रास्ता साफ हो गया है, जिसका मकसद रूस के खिलाफ़ लड़ाई में यूक्रेन को सुरक्षा मदद देना है।

यूक्रेन पर प्रस्ताव पास

यह एक्ट मई में पिटीशन के आगे बढ़ने के लिए 218-सिग्नेचर की लिमिट तक पहुंचने के बाद ही फ्लोर पर पहुंचा। 6 रिपब्लिकन और एक निर्दलीय सदस्य ने यूक्रेन के कदम के पक्ष में वोट किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपब्लिकन ने ट्रंप के अपने राजनीतिक साथियों को पेमेंट करने के लिए एक ‘वेपनाइज़ेशन’ फंड बनाने के प्लान का भी विरोध किया, जिन पर सरकारी गलत इस्तेमाल का आरोप है।

न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप के लॉयल बिल पुल्टे (एक मॉर्गेज रेगुलेटर जिसे नेशनल सिक्योरिटी का कोई अनुभव नहीं है) को नेशनल इंटेलिजेंस का एक्टिंग डायरेक्टर बनाने की भी आलोचना की। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट्स ने ट्रंप से ईरान के साथ अपनी लड़ाई में मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगने के लिए कांग्रेस में आने को कहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान में लिखा है कि सिर्फ़ लेजिस्लेचर ही लड़ाई का ऐलान कर सकता है, राष्ट्रपति नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रंप ने बिना कोई साफ़ स्ट्रैटेजी बताए देश को शायद एक लंबी लड़ाई में खींच लिया है, जबकि उन्होंने इस साल 28 फरवरी को ईरान पर US-इज़राइल के मिले-जुले हमलों के बाद से पेट्रोल, खाने-पीने की चीज़ों और दूसरी चीज़ों की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध किया।

महंगाई बना अहम मुद्दा

रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट्स ने नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनावों से पहले चीज़ों की ‘सस्ती कीमत’ को एक अहम मुद्दा बना दिया है, जिससे यह तय होगा कि रिपब्लिकन कांग्रेस पर कंट्रोल रख पाएंगे या नहीं। रॉयटर्स ने बताया कि अप्रैल महीने में अमेरिकी प्रोड्यूसर की कीमतों में चार साल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, जिसे लड़ाई शुरू होने के बाद से चीज़ों और सर्विसेज़ की बढ़ती कीमतों ने और बढ़ा दिया। ट्रंप प्रशासन ने ज़ोर देकर कहा है कि ईरान पर लड़ाई अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने की तुरंत ज़रूरत बताई है। दूसरी ओर प्रस्ताव की आलोचना करने वाले रिपब्लिकन ने इस कदम को डेमोक्रेट्स का राजनीतिक दिखावा बताया है, जो अमेरिका को कमजोर करना चाहते हैं और ट्रंप के खिलाफ पॉइंट बनाना चाहते हैं।

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