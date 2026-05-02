अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों को ब्लॉक किए जाने के बाद से होर्मुज जलमार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। यहां से गुजर रहे कई ईरानी जहाजों को अमेरिकी नेवी ने जब्त भी किया है।

शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी नेवी ‘पाइरेट्स’ की तरह काम कर रही है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “हमने जहाजों पर कब्जा किया, हमने कार्गो पर कब्जा किया, हमने तेल पर कब्जा किया। यह एक फायदे का सौदा है।” उन्होंने कहा, “हम समुद्री लुटेरों जैसे हैं। हम कुछ हद तक समुद्री लुटेरों जैसे ही हैं, लेकिन हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं।”

ईरान के नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि वे ईरान के नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है जबकि ईरान ने विदेश मंत्री अरागची का कहना है कि अगर अमेरिका अपनी अप्रोच बदलता है तो ईरान डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं।

ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में अमेरिका के सामने क्या मांग रखी हैं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय ने जल्द नतीजों की उम्मीद न करने की चेतावनी दी है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान डील करना चाहता है लेकिन वो उसके प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी नेतृत्व “बहुत ही बिखरा हुआ” है और दो या तीन गुटों में बंटा हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसी चीजें करने के लिए कह रहा है, जिसके लिए वो कभी राजी नहीं होंगे।

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जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सोमवार को कहा था कि ईरान शांति वार्ता में अमेरिका को शर्मिंदा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि युद्ध से निकलने के लिए अमेरिका क्या रणनीति बना रहा है, उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।