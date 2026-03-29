US-Israel-Iran War Latest Updates: ईरान ने शनिवार को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल हमला किया। इसमें एक अमेरिकी ई-3 सेंट्री एडब्ल्यूएसीएस विमान नष्ट हो गया और एक दर्जन से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। विमान और उसके मलबे की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

81-0005 सीरियल नंबर वाला सेंट्री विमान, बेस पर रखे गए कई विमानों में से एक था। ईरान ने इस सुविधा केंद्र पर छह बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन दागे। इसमें कम से कम 15 सैनिक घायल हो गए। अमेरिका की तरफ से हमले या उससे महत्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर दुर्घटनाग्रस्त विमान के अलग-अलग एंगल से दिखाई देने वाली कई तस्वीरें हमले की पुष्टि करती हुई प्रतीत होती हैं।

सऊदी अरब की राजधानी रियाद से 96 किलोमीटर (60 मील) दूर स्थित एयरपोर्ट पर पिछले हफ्ते कम से कम दो बार हमले हुए। इनमें एक हमले में 14 अमेरिकी कर्मी घायल हो गए। संघर्ष की शुरुआत में, अमेरिका ने अपने दूतावास परिसर पर हुए हमले के बाद देश में कांसुलर सेवाएं सस्पेंड कर दी थीं।

सूत्रों ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि पिछले हफ्ते सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर ईरानी हमलों में कुल मिलाकर दो दर्जन से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध में 300 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। इनमें से कम से कम 13 के मारे जाने की खबर है।

AWACS क्या हैं?

एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम दूर से ही दुश्मन की फोर्स का पता लगा सकता है। उनकी पहचान उजागर कर सकती है और उन पर नजर रख सकता है। अमेरिकी वायु सेना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, बोइंग ई-3 सेंट्री एडब्ल्यूएसीएस जॉइंट एयर ऑपरेशन सेंटर को युद्धक्षेत्र की सटीक और रियल टाइम तस्वीर देता है। युद्ध शुरू होने से पहले पेंटागन ने पश्चिम एशिया में ऐसे छह विमान तैनात किए थे।

शीत युद्ध के दौर के इस विमान का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध (1991) के दौरान बड़े पैमाने पर किया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी वायु सेना के बेड़े में अब केवल 16 विमान ही बचे हैं। जुलाई 2024 की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में आठ स्थायी सैन्य अड्डे और 11 अन्य सैन्य स्थल हैं जिन तक अमेरिकी रक्षा विभाग की पहुंच है।

ईरान का कहना है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली प्रतिष्ठान उसके टारगेट हैं, लेकिन इसके अलावा कई नागरिक प्रतिष्ठानों और एनर्जी फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। पश्चिम एशिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी सऊदी अरामको की रास तानूरा रिफाइनरी और लाल सागर बंदरगाह यानबू में स्थित उसकी रिफाइनरी पर भी हमले हुए।

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वायु सेना सुरक्षा प्रणाली (AWACS) हवाई रक्षा के लिए बहुत अहम है और अमेरिकी वायु सेना की वेबसाइट के अनुसार, सेंट्री रडार की रेंज 375 किलोमीटर से ज्यादा है। इससे ईरान के जवाबी हमलों के बीच हवाई खतरों को रोकने की अमेरिका और उसके सहयोगियों की क्षमता को मजबूती मिलती है।

हाल के दिनों में इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की बड़े पैमाने पर तैनाती हुई है, साथ ही ट्रंप द्वारा ईरान के खारग द्वीप पर हमला करके उस पर कब्जा करने की खबरों की भी लगातार चर्चा हो रही है। खारग द्वीप तेहरान के 90 प्रतिशत तेल निर्यात का केंद्र है। इससे पहले, रक्षा विभाग ने युद्ध के लिए कांग्रेस से 200 अरब डॉलर की ज्यादा धनराशि की मांग की थी। एयरवेव कंट्रोल सिस्टम (AWAC) लड़ाकू विमानों और सैनिकों की सहायता कर रहे हमलावर विमानों की रडार रेंज बढ़ाकर जमीनी अभियानों को महत्वपूर्ण मदद दे सकता है।

सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों ने ईरान का साथ क्यों नहीं दिया?

सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य अरब देशों के तेहरान के साथ तनावपूर्ण संबंध शिया-सुन्नी वैचारिक विभाजन से कहीं अधिक गंभीर हैं। 1979 में ईरान में हुई इस्लामी क्रांति के बाद से खाड़ी देशों ने तेहरान के पारंपरिक सशस्त्र बलों के विकास, उसके परमाणु कार्यक्रम और कथित वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों को खतरे के रूप में देखा है। इस्लामी गणराज्य की स्थापना के बाद, तेहरान ने अपनी क्रांति को एक्सपोर्ट करने की नीति अपनाई थी। इराक में बाथवाद और ईरान में क्रांति से पैदा सुरक्षा खतरों, वैचारिक तोड़फोड़ और क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर चिंताएं उन कारकों में से थीं जिनके कारण जीसीसी का जन्म हुआ। यह एक संगठन है जो अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए काफी हद तक वाशिंगटन के साथ जुड़ा रहा है।

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सऊदी-अमेरिका-ईरान ट्रायंगल

2019 में ईरान समर्थित यमनी समूह हूतियों ने सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमला किया। इससे सऊदी अरब के आधे तेल उत्पादन में अस्थायी तौर पर बाधा पैदा हुई। 2022 में, इस समूह ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी इंटरनेशनल एयपोर्ट पर हमला किया। 2023 में, चीन की मध्यस्थता से हुए एक समझौते के तहत रियाद और तेहरान के बीच राजनयिक संबंध थोड़े समय के लिए बहाल हुए। हालांकि, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की तरफ से किए गए हमले के बाद तेहरान ने खाड़ी देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से जवाबी कार्रवाई की।

पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने का आग्रह कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान का तर्क है कि यह अभियान क्षेत्र को नया रूप देने का एक ऐतिहासिक अवसर देता है।

पश्चिम एशिया में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रियाद सबसे ज्यादा चिंतित देशों में से एक रहा है। 2018 और 2023 में, प्रिंस सलमान ने कहा था कि अगर तेहरान ने बम बनाया, तो सऊदी अरब भी जल्द ही ऐसा करके खतरे को रोकने और क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए कदम उठाएगा।

बाब अल-मंडाब क्या है?



अरबी में गेट ऑफ टीयर्य के नाम से जाना जाने वाला बाब अल-मंडाब, लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यमन और अफ्रीका के हॉर्न के बीच स्थित है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। ग्लोबल ऑयल और नेचुरल गैस शिपमेंट का लगभग 10 से 12 प्रतिशत हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। पढ़ें पूरी खबर…