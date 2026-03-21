ईरान और इज़रायल के बीच जारी संघर्ष में एक नया मोड़ आ गया है। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य बेस के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को डाउनिंग स्ट्रीट ने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका, ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ब्रिटिश सैन्य बेस का उपयोग कर सकता है।

इस समय क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरानी मिसाइलें कई जहाजों को निशाना बना रही हैं। इसकी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में तेल सप्लाई बाधित हो रही है और वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इसी स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य बेसों के इस्तेमाल की अनुमति दी है, ताकि ईरानी मिसाइल क्षमताओं को कमजोर किया जा सके।

ब्रिटेन ने लिया यू र्टन?

अमेरिका पिछले कई दिनों से ब्रिटेन से यह मांग कर रहा था कि उसे उसके सैन्य बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। हालांकि, पहले प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इन अनुरोधों को खारिज कर दिया था। उनका तर्क था कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले कानूनी औचित्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि ब्रिटेन किसी युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहता।

लेकिन जब ईरान द्वारा खाड़ी देशों में हमले तेज हो गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश सहयोगियों को भी निशाना बनाया गया, तब ब्रिटेन ने अपनी नीति में बदलाव किया। इसी के तहत अब उसके सैन्य ठिकाने अमेरिका के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कौन से मिलिट्री बेस होंगे इस्तेमाल?

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका आरएएफ फेयरफोर्ड और हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया जैसे सैन्य बेसों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कर सकता है।

ब्रिटेन का यह बड़ा फैसला ऐसे समय में आया है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कीर स्टार्मर पर निशाना साधा था। कुछ दिन पहले उन्होंने ब्रिटेन को “निराशाजनक सहयोगी” करार दिया था। उन्होंने नाटो देशों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि अमेरिका ने इन देशों की काफी मदद की है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये देश पीछे हट जाते हैं। ईरान-इजरायल युद्ध की हर अपडेट के लिए यहां क्लिक करें