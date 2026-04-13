अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलमार्ग को ब्लॉक करने के अपने बयान को दोहराया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर ठीक चल रहा है। उनकी मिलिट्री पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, नेवी पानी में डूब गई है और 158 जहाज खत्म हो चुके हैं। उनके बहुत सारे माइन ड्रॉपर्स भी खत्म हो चुके हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि कल दस बजे अमेरिका होर्मुज जलमार्ग को ब्लॉक करने जा रहा है। अन्य देश भी काम कर रहे हैं ताकि ईरान अपना तेल न बेच सके। उन्होंने दावा किया कि यह बहुत असरदार होगा।

इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि बहुत सारे जहाज होमुर्ज जाने के बजाय अमेरिका से तेल खरीदने के लिए आ रहे हैं। इतने समय में होर्मुज की समस्या को सही कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास रूस और सऊदी के पास मौजूद कुल तेल से ज्यादा तेल है।

‘ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे’

ईरान के साथ विफल हुई शांति वार्ता के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, जिससे वे परमाणु हथियार हासिल कर सकें। उस रात उन्होंने इसी पर जोर दिया और हम इस बारे में स्पष्ट हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता।

क्या बातचीत की टेबल पर वापस लौटेगा ईरान?

इस सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ईरान दोबारा बातचीत करता है या नहीं। उन्होंने कहा, “अगर वे वापस नहीं आते, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी सेना खत्म हो चुकी है। उनकी ज्यादातर मिसाइल खत्म हो चुकी हैं। मिसाइल और ड्रोन बनाने की उनकी क्षमता भी लगभग खत्म हो चुकी है। हमने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है। हमने उनके ज़्यादा पुल नहीं तोड़े हैं… और याद रखिए, उनका वादा था कि वे होर्मुज जलमार्ग खोल देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने झूठ बोला।”

NATO से नाराज डोनाल्ड ट्रंप

इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से नाराजगी जताते हुए कहा, “मैं NATO से बहुत निराश हूं। वे हमारे लिए मौजूद नहीं थे। हम NATO के लिए खरबों डॉलर खर्च करते हैं और वे हमारे लिए मौजूद नहीं थे। अब वे सामने आना चाहते हैं, लेकिन अब कोई असली खतरा बचा ही नहीं है। लेकिन NATO हमारे लिए मौजूद नहीं था। हमने NATO पर खरबों डॉलर खर्च किए ताकि रूस से बचाव में उसकी मदद कर सकें…”

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इस कदम से ग्लोबल तेल सप्लाई में कमी का खतरा बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में थोड़ी पाबंदियों से भी शिपमेंट धीमा हो सकता है और डिलीवरी में देरी हो सकती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।