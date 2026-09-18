अमेरिका में गृह सुरक्षा विभाग (DHS) बिना लाइसेंस वाले व्यावसायिक चालकों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिए विभाग ने AI से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल किया। इसमें सूत्रवाक्य यह दिया गया था कि ‘दफा हो जाओ मिस्टर सिंह, तुम्हें वाहन चलाना नहीं आता।’ इस AI से बनी तस्वीर में एक सांवले, दाढ़ी वाले आदमी का सिर ढका हुआ था और उस पर ‘मिस्टर सिंह’ लिखा था।

इसके कुछ दिन बाद कैलिफ़ोर्निया के सैक्रामेंटो के एक 28 साल के सिख ट्रक ड्राइवर पर रविवार सुबह एक मेन हाईवे पर एक टॉयलेट के अंदर 17 बार चाकू से हमला किया गया। पीड़ित ने बताया कि यह हमला पूरी तरह से बिना उकसावे के हुआ था। उसने बताया कि यह हमला 9 सितंबर के अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी के एक विवादित सोशल-मीडिया पोस्ट के कुछ ही दिनों बाद हुआ।

DHS ने क्या कहा था?

पोस्टर पर मैसेज लिखा था, “हमारी सड़कों से हट जाओ, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, मिस्टर सिंह और सेल्फ़-डिपोर्ट या पता करो।” साथ ही ट्रांसफ़ॉर्मर्स-स्टाइल ऑप्टिमस प्राइम की एक तस्वीर थी जिस पर DHS का निशान था। DHS ने बाद में कहा कि यह तस्वीर खास तौर पर हरजिंदर सिंह के लिए थी, जो एक भारतीय नागरिक थे और अगस्त 2025 में फ्लोरिडा टर्नपाइक पर हुए एक जानलेवा क्रैश में शामिल थे, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी।

आलोचना के बाद हटाया पोस्टर

सिख ऑर्गनाइज़ेशन, इंडियन-अमेरिकन ग्रुप्स और डेमोक्रेटिक सांसदों की बड़ी आलोचना के बाद पोस्ट को हटा दिया गया, जिन्होंने इसे नस्लभेदी और अमानवीय बताया। वहीं ताजा घटना में कैलिफ़ोर्निया के सैन गैब्रियल के एक आदमी को कस्टडी में लिया गया और उस पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर की कोशिश का चार्ज लगाया गया।

पीड़ित ने अपनी सुरक्षा के डर से सिर्फ़ अपने सरनेम ‘सिंह’ से पहचान बताने को कहा और पेन्सिलवेनिया की ओर जा रहा था। जब वह सुबह करीब 3 बजे इंटरस्टेट 80 पर ईस्टबाउंड बिटर क्रीक रेस्ट एरिया में रुका, उसी दौरान हमला हुआ। उसने नेशनल पब्लिक रेडियो (NPR) और द सैक्रामेंटो बी को बताया कि वह पहले भी कई बार बिना किसी घटना के उसी रेस्ट स्टॉप का इस्तेमाल कर चुका था। सिंह के बयान और चार्जशीट के मुताबिक, वह बाथरूम में घुसा और शीशे में देख रहा था, तभी एक आदमी उसके पीछे आ गया। हमलावर ने उसके सिर और गर्दन पर मुक्का मारा, उसे दीवार से सटा दिया और फिर एक चाकू निकाला। सिंह ने बताया कि उसके हाथों, सीने, पसलियों और गर्दन पर कई बार वार किए।

‘मुझे लगा कि अब मेरा आखिरी समय आ गया’

सिंह ने कहा कि उसने मुकाबला किया, उस आदमी को धक्का दिया और अपने एक हाथ को देखा क्योंकि गहरे घावों से खून बह रहा था। वह किसी तरह रेस्ट रूम से बाहर निकला, 911 पर कॉल किया और बाहर फुटपाथ पर गिर गया। सिंह ने द सैक्रामेंटो बी को बताया, “मुझे लगा कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है।” बाद में उन्होंने अपने हॉस्पिटल के कमरे से NPR को बताया, “मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया।”

सिंह को एयरलिफ्ट करके कैस्पर के व्योमिंग मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां वे कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहे, उनके सीने और पसलियों में कई चोटें थीं। पुलिस ने 17 चोटें दर्ज कीं, जिनमें गर्दन पर दो और सीने पर दो चाकू के घाव शामिल थे। उन्होंने कहा कि वे मेडिकल बिलों को लेकर स्ट्रेस में थे और काम का समय भी कम हो गया। उन्होंने कहा, “मैं डरा हुआ और परेशान भी हूँ क्योंकि मुझे रेगुलर काम करना पड़ता है।”

पीड़ित ने दूसरे सिख ड्राइवरों के लिए भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मुझे बस चिंता है, ऐसा फिर से हो सकता है। रेस्ट एरिया में मौजूद एक हिस्पैनिक परिवार ने उसकी जान बचाने और संदिग्ध को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। महिलाओं के रेस्ट रूम में एक महिला ने पुरुषों की तरफ से गुर्राने और चीखने की आवाज़ सुनी। परिवार ने एक आदमी को देखा, जिसकी बाद में संदिग्ध के तौर पर पहचान हुई, वह बाहर भागा, एक लाल सेमी-ट्रक में बैठा, जिस पर ‘JKC’ लिखा था। उन्होंने ट्रक और ट्रेलर पर पहचान की जानकारी की फोटो लेने और पुलिस को देने के लिए काफी देर तक पीछा किया। सिंह ने मददगारों को ‘दूसरी ज़िंदगी’ देने का क्रेडिट दिया।

डैश-कैम फुटेज में क्या दिखा?

पास में खड़े एक ट्रक के डैश-कैम फुटेज में सिंह आराम से रेस्ट रूम में जाते हुए दिखे। कुछ देर बाद काले स्वेटर और नीली जींस पहने एक आदमी उसके पीछे आया। एक मिनट से भी कम समय में, वही आदमी बाहर भागा और अपने ट्रक पर वापस आ गया। रेस्ट रूम के अंदर, लॉबी में, बिल्डिंग के बाहर और एक खड़ी सेमी के पास खून मिला।

वायोमिंग हाईवे पेट्रोल पुलिस को संदिग्ध का ट्रक सुबह करीब 5 बजे रॉलिन्स (लगभग 70 मील पूर्व) के पास मिला और उन्होंने बिना किसी घटना के ‘फ्लाइंग जे’ के पास एग्जिट 209 पर उसे रोक लिया। उन्होंने सैन गैब्रियल, कैलिफ़ोर्निया के रहने वाले 44 या 45 साल के एंड्रयू क्रिस ब्ज़डक को हिरासत में ले लिया। अभियोजकों का आरोप है कि उसने पहले से सोची-समझी बुरी नीयत से काम किया और पीड़ित की हत्या करना चाहता था। वायोमिंग के कानून के तहत इस आरोप में उम्रकैद की सज़ा हो सकती है।

ट्रक ड्राइवरों के बीच सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

इस हमले ने दक्षिण एशियाई और खासकर सिख ट्रक ड्राइवरों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, जो इस इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा हैं। नॉर्थ अमेरिका के पंजाबी ट्रकिंग एसोसिएशन के अनुसार, कैलिफ़ोर्निया के कमर्शियल ड्राइवरों में से लगभग 35 प्रतिशत सिख हैं। DHS ने वायोमिंग में चाकू मारने की घटना से किसी भी संबंध को खारिज कर दिया और एजेंसी पर दोष मढ़ने की कोशिशों को गैर-जिम्मेदाराना और झूठा बताया।

कैलिफ़ोर्निया स्थित ‘जकारा मूवमेंट’ के लिए कानूनी सेवाओं के निदेशक और वकील जसजीत सिंह (जिन्हें जसजीत सिंह धनोआ के नाम से भी जाना जाता है) ने NPR को बताया, “शेरिफ़ कार्यालय ने कहा है कि अभी कोई मकसद पता नहीं चला है, लेकिन हम इस घटना को उस माहौल से अलग नहीं कर सकते जिसमें यह हुई। जब हमारी अपनी संघीय सरकार सिख नाम और छवि का इस्तेमाल करके हम जैसे लोगों को यह बताती है कि वे अमेरिका की सड़कों पर रहने के लायक नहीं हैं, तो हमारे समुदाय के पास उस तरह की बयानबाजी से बनने वाले माहौल को लेकर चिंतित होने का पूरा कारण है।” जकारा मूवमेंट पीड़ित का समर्थन कर रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति ने चाकू मारने की घटना की निंदा की और इसे सिख और दक्षिण एशियाई अमेरिकियों को निशाना बनाने वाली बढ़ती नफरत से जोड़ा।

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अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। सीनेट से पहले ही यह बिल पारित हो चुका है।रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ विधयेक 262-159 से पास हुआ और अब यह राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाएगा। ट्रंप के दस्तखत करने के बाद यह कानून बन जाएगा। पढ़ें पूरी खबर