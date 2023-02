Chinese Spy Balloon: अमेरिका का बड़ा एक्शन, मार गिराया चीनी स्पाई बैलून, चीन ने जताया ऐतराज

Chinese Spy Balloon in America: पेंटागन ने दावा किया था कि अमेरिकी आसमान में चीन का ‘जासूसी गुब्बारा’ देखा गया है।

America: संवेदनशील क्षेत्र के ऊपर देखा गया चीनी Spy Balloon (Source- AP)

