अमेरिका के 7 शहरों में हैलोवीन वीकेंड पार्टी के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 15 से अधिक घायल हैं। सबसे खतरनाक हिंसा डलास में हुई। पुलिस ने कहा कि डलास के डीप एलम इलाके में कुछ गोलीबारी में चार लोग मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए। यह इलाका म्यूज़िक, रेस्टोरेंट और नाइटलाइफ का सेंटर है। वहीं बर्मिंघम और अलबामा में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई।

7 शहरों में हुई गोलीबारी

डलास के अलावा अमेरिका के फेएटविले, अर्कांसस, बर्मिंघम, अलबामा, नेवार्क, डेलावेयर जैसे शहरों की पुलिस ने भी गोलीबारी की घटना की सूचना दी है। डलास पुलिस चीफ डेनियल कॉमेक्स ने कहा कि जांच टीम अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शनिवार रात लगभग एक घंटे और 15 मिनट तक हुई गोलीबारी आपस में जुड़ी हुई थी या नहीं। डेनियल कॉमेक्स ने कहा कि तीन अलग-अलग गोलीबारी हुईं और यह तुरंत पता नहीं चला कि वे क्यों शुरू हुईं। कॉमेक्स ने कहा कि कुछ गिरफ्तारियां हुईं लेकिन यह नहीं बताया कि कितने लोग शामिल थे।

कॉमेक्स ने कहा, “यह सच में एक बड़ा सीन है। यह फैला हुआ है। हम अभी कुछ लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जिन्हें हमने गिरफ्तार किया है, अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह यहां हुई सभी शूटिंग से कैसे जुड़ा है।”

शनिवार को भी हुई थी घटना

शूटिंग से पहले डिपार्टमेंट ने जिले में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी थी। पुलिस ने कहा कि शनिवार रात को सालाना मैजिक सिटी क्लासिक फुटबॉल गेम के बाद बर्मिंघम, अलबामा में लीजन फील्ड के ठीक बाहर हुई मास शूटिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। बर्मिंघम पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ माइकल पिकेट ने कहा कि खेल के बाद ज़्यादातर दर्शक और परिवार स्टेडियम की प्रॉपर्टी से चले गए थे, लेकिन शूटिंग पास में हुई, जहां ग्रेमोंट एवेन्यू के किनारे वेंडर लगे हुए थे।

पुलिस प्रवक्ता डीरेल फ्रीमैन ने कहा कि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था और पूछताछ के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया था। कई हथियार भी बरामद हुए हैं और उन्हें सुरक्षित कर लिया गया।

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में चार दिन बाकी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। डेमोक्रेट्स सर्वे में आगे चल रहे हैं। वहीं एक कानूनी झगड़े की वजह से अलास्का के नतीजे में देरी हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन से कैंपेन करने लिए वीकेंड की दो रैलियां भी कैंसिल कर दी हैं। RealClearPolling के मुताबिक, डेमोक्रेट्स को 51.4 फीसदी जबकि रिपब्लिकन्स को 43.2 फीसदी वोट मिलता दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच का फासला 8.2 फीसदी का है। पढ़िए पूरी खबर…