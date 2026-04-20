अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले खबर यह थी कि ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में बैठक होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने एक ईरानी झंडे वाले कंटेनर शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसने होर्मुज स्ट्रेट के पास एक अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड को पार करने की कोशिश की थी।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि टौस्का नाम के इस जहाज ने ब्लॉकेड को पार करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी फोर्स ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, “टौस्का नाम के एक ईरानी झंडे वाले कार्गो शिप ने US नेवल ब्लॉकेड को पार करने की कोशिश की और यह उनके लिए ठीक नहीं हुआ।”

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नेवी के एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने ओमान की खाड़ी में शिप को वॉर्निंग दी, लेकिन वह नहीं रुका। उन्होंने आगे कहा कि नेवी ने इंजन रूम में छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया। ट्रंप ने कहा कि US मरीन ने अब शिप को अपने कब्जे में ले लिया है।

ट्रंप ने कहा कि गैर-कानूनी कामों के रिकॉर्ड की वजह से टौस्का पर अमेरिकी वित्त विभाग ने पाबंदी लगा दी है। वित्त विभाग ने इस जहाज़ को पाबंदी वाले जहाजों में लिस्ट किया है। शिप-ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक यह जहाज़ 900 फीट से ज़्यादा लंबा बताया जा रहा है और ईरान के पाकिस्तान बॉर्डर पर रुका हुआ था। यह पहले मलेशिया के पोर्ट क्लैंग से निकला था।

ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के एक बयान के मुताबिक ईरान के हज़रत खतम अल-अनबिया मिलिट्री हेडक्वार्टर ने ओमान सागर में एक ईरानी कमर्शियल जहाज़ को निशाना बनाने वाले अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन की पुष्टि की है और जल्द ही जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जहाज़ को ज़ब्त करने की पुष्टि करते हुए बयान में कहा गया, “गुस्सा दिलाने वाले अमेरिका ने सीज़फ़ायर तोड़कर और समुद्री डकैती करके ओमान सागर के पानी में ईरान के एक कमर्शियल जहाज पर फायरिंग करके और बताए गए जहाज़ के डेक पर अपने कई आतंकवादी मरीन तैनात करके उसके नेविगेशन सिस्टम को खराब करके हमला किया। हम चेतावनी देते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान की आर्म्ड फ़ोर्स जल्द ही अमेरिकी मिलिट्री की इस आर्म्ड पाइरेसी का जवाब देगी और जवाबी कार्रवाई करेगी।”