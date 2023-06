Diwali Holiday: अब न्यूयॉर्क के स्कूलों में भी होगी दिवाली की छुट्टी! मेयर ने किया बड़ा ऐलान

New York शहर में आने वाले दिनों में दिवाली की छुट्टी होगी। न्यूयॉर्क के मेयर ने इस संबंध में बड़ा ऐलान किया है।

इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। (File Photo- Express/ Vishal Srivastav)

दिवाली भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। अब दुनिया के कई शहरों में भी दिवाली की छुट्टी होने लगी है। इस लिस्ट में अब एक और नया नाम शामिल हो सकता है। अमेरिका के न्यू यॉर्क के पब्लिक स्कूलों में अगली दिवाली से छुट्टी की जा सा सकती है। न्यू यॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने सोमवार को कहा कि न्यूयॉर्क शहर में साउथ एशियन और इंडो-कैरिबियन समुदायों की ग्रोथ को मान्यता देने के लिए दिवाली के त्योहार को सार्वजनिक स्कूल की छुट्टियों की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इस साल दिवाली का त्योहार 12 नवंबर को है। इस दिन रविवार है। ऐसे में इस साल न्यूयॉर्क के स्कूलों के कलैंडर में दिवाली की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। न्यूयॉर्क सिटी के अधिकारियों के अनुसार, शहर में 2 लाख से ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो दिवाली का त्योहार मनाते हैं। इन लोगों में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध लोग शामिल हैं। सोमवार को मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि यह एक ऐसा शहर है जिसमें लगातार बदलाव आ रहा है। हमारा शहर लगातार दुनियाभर के समुदायों का स्वागत कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने Rosh Hashana और लूनर न्यू ईयर पर भी छात्रों के लिए छुट्टी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल कैलेंडर को जमीनी स्तर पर नई वास्तविकता को दर्शाना चाहिए।

पढ़ें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram