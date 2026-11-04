अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोनों सदन में बहुमत हासिल कर लिया है। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट को बहुमत मिलने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। इस मिडटर्म चुनाव में कई अमेरिकी उम्मीदवारों अपनी जीत के साथ इतिहास रच दिया है। इन सभी उम्मीदवारों ने ‘अमेरिकी इतिहास में पहली बार’ का रिकॉर्ड बनाया है। कोई अमेरिका का पहला मुस्लिम सीनेटर बना है तो कोई पहली महिला गवर्नर बनी है। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे उम्मीदवारों पर जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है।

अमेरिका को मिला पहला सिख सांसद

येल विश्वविद्यालय से पढ़े-लिखे और सिख उम्मीदवार ज्योत सिंह ने 2026 के अमेरिकी चुनावों में जॉर्जिया प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) से जीत हासिल की है। उन्होंने पहले सिख अमेरिकी और पहले भारतीय अमेरिकी के रूप में चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। डेमोक्रेट नेता ज्योत सिंह ने 3 नवंबर को हुए चुनाव में रिपब्लिकन यासीन मोग्ज़ी को हराकर जिला 97 से जॉर्जिया प्रतिनिधि सभा की सीट जीती।

मिशिगन से जीते अब्दुल

डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सईद ने 2026 के अमेरिकी चुनावों में मिशिगन सीनेट सीट जीत ली है। यह एक ऐतिहासिक जीत है जिसके साथ ही वे जनवरी 2027 में अपना पदभार ग्रहण करने वाले देश के पहले मुस्लिम सांसद बन जाएंगे। इजरायल के मुखर आलोचक अल-सईद ने पूर्व प्रतिनिधि और रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराया, जो सीनेट के लिए दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। यह चुनाव बेहद चर्चित और कड़ा मुकाबला था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो उन्हें ‘जिहादी पागल’ तक कह दिया था।

जॉर्जिया की पहली अश्वेत महिला गवर्नर

कीशा लांस बॉटम्स जॉर्जिया की पहली अश्वेत गवर्नर चुनी गई हैं। जॉर्जिया की पहली महिला गवर्नर और अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला गवर्नर बनने की संभावना है।

फ्लोरिडा के पहले अश्वेत गवर्नर बने बायरन डोनाल्ड्स

बायरन डोनाल्ड्स फ्लोरिडा के पहले अश्वेत गवर्नर बने हैं। उन्होंने टैक्स सुधारों, डेटा केंद्रों के विनियमन और ट्रंप के एजेंडे का समर्थन करने के मुद्दों पर चुनाव प्रचार किया। यह राज्य अब रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ बन चुका है। चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही ट्रंप के जोरदार समर्थन से उन्हें काफी मजबूती मिली थी।

टेक्सास को मिला पहला हिस्पैनिक गवर्नर

टेक्सास राज्य की प्रतिनिधि जीना हिनोजोसा के टेक्सास की पहली हिस्पैनिक गवर्नर बनने की संभावना है। उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक पद पर रहे रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट को हरा दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों उम्मीदवारों के बीच गर्भपात सहित सांस्कृतिक मुद्दों पर तीखी बहस हुई थी।

हिस्पैनिक का अर्थ ऐसे लोगों, संस्कृतियों या देशों से है जो स्पेन, स्पेनिश भाषा या हिस्पैनिडैड (स्पेनिश भाषी संस्कृति) से संबंधित हैं।

ओहायो की पहली महिला निर्वाचित गवर्नर

एमी एक्टन के 2006 के बाद ओहायो की गवर्नर बनने की संभावना है। वह इस पद पर चुनी जाने वाली पहली डेमोक्रेट होंगी। डॉक्टर एक्टन ने रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी को चुनाव में हराया।

टेनेसी को मिला पहली महिला गवर्नर

सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ट्रंप की कट्टर समर्थक हैं और वह टेनेसी की पहली महिला गवर्नर बनने वाली हैं। वह ट्रंप के एजेंडे का पुरजोर समर्थन करती हैं। वह दशकों तक कांग्रेस की सदस्य रहीं और अब गवर्नर पद संभालेंगी।

विस्कॉन्सिन को मिला पहला अश्वेत गवर्नर

डेविड क्रॉली के विस्कॉन्सिन के पहले अश्वेत गवर्नर बनने की संभावना है। ट्रंप ने 2024 में विस्कॉन्सिन में 0.9 प्रतिशत अंकों के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी, जो उस चुनाव में किसी भी राज्य में सबसे कम अंतर था। डेमोक्रेटिक गवर्नर टोनी एवर्स, जिन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव न लड़ने का फैसला किया, उन्होंने चुनाव से पहले क्रॉली का समर्थन किया था।

नेवादा को भी मिला पहला अश्वेत गवर्नर

नेवादा राज्य के अटॉर्नी जनरल आरोन फोर्ड राज्य के पहले अश्वेत गवर्नर बनने वाले हैं। अटॉर्नी जनरल के रूप में उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर कई बार मुकदमे दायर किए, टैरिफ, संघीय वित्तपोषण और अन्य कई मुद्दों पर उसके फैसलों को चुनौती दी। उन्होंने इस उपलब्धि का चुनाव प्रचार के दौरान प्रचार किया।

अमेरिका के पहले समलैंगिक पुरुष सीनेटर

क्रिस पप्पस, न्यू हैम्पशायर में अमेरिकी सीनेट चुनाव जीतकर इतिहास के पहले समलैंगिक पुरुष सीनेटर बन गए हैं। उनकी जीत का मतलब है कि डेमोक्रेट्स एक महत्वपूर्ण सीट पर अपना कब्जा बनाए रखेंगे, उस राज्य में जिसे रिपब्लिकन पहले अपने पक्ष में करने के सबसे अच्छे अवसरों में से एक मानते थे।

दक्षिण कैरोलिना को मिली पहली निर्वाचित महिला सांसद

अमेरिकी सीनेटर एनी एंड्रयूज के दक्षिण कैरोलिना से पहली निर्वाचित महिला अमेरिकी सांसद बन गई हैं। इस सीट पर रिपब्लिकन पार्टी लगभग तीन दशकों से काबिज थी।

कोलोराडो की पहली अश्वेत महिला सांसद

मेलाट किरोस कोलोराडो की पहली अश्वेत महिला सांसद बनने जा रही हैं। 29 वर्षीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और वकील मेलाट किरोस सदन की सबसे युवा मौजूदा सदस्यों में से एक के रूप में कांग्रेस की ‘Gen Z’ सांसद होंगी।

यह भी पढ़ें-क्या डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक दौर का अंत शुरू? जानिए मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के मायने

US midterm elections: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं से बार-बार अपील की थी कि वे मध्यावधि चुनाव में उन्हें भी उम्मीदवार मानकर वोट दें। मतदाताओं ने ऐसा ही किया, लेकिन इसका नतीजा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रहा। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।