अमेरिका ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि अगर सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती है तो वे पश्चिम एशिया छोड़ने पर विचार करें या जाने के लिए तैयार रहें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बहुत ज़ोरदार हमला करने की बात कही है। साथ ही कुवैत में ड्रोन हमलों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास नई शिपिंग घटनाओं से इलाके में तनाव बढ़ गया है।

इजरायल ने किए हमले

नए तनाव का असर गाजा और लेबनान पर भी पड़ा है, जहां हमास के अमेरिका समर्थित सीजफ़ायर फ्रेमवर्क के तहत हथियार छोड़ने की घोषणा के बावजूद इजरायल ने नए हमले किए। कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में कैबिनेट मीटिंग के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ लंबे मिलिट्री अभियान के लिए तैयार है।

ट्रंप की ईरान को धमकी

ट्रंप ने कहा, “हम बस जीतना चाहते हैं। अमेरिका, ईरान पर तब तक बहुत ज़ोरदार हमला करेगा जब तक वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते।” कुछ घंटों बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ईरान पर पिछले महीने के मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसने कुछ समय के लिए दुश्मनी रोक दी थी। कैरोलिन लेविट ने कहा, “ईरान ने अमेरिका के साथ एक MoU पर साइन किए और फिर उसे तोड़ दिया। साथ ही उसने कमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी की और अमेरिकी सैनिकों को मार डाला। राष्ट्रपति ट्रंप चुपचाप खड़े होकर इस आतंकवादी बर्ताव को होने नहीं देंगे। ईरान तब तक भुगतान करता रहेगा जब तक वह राष्ट्रपति ट्रंप से सही तरीके से बातचीत नहीं करता।”

कुवैत पर ड्रोन हमला

कुवैत की सेना ने कहा कि उन्होंने सुबह से देश के एयरस्पेस में घुसे दुश्मन ड्रोन का पता लगाया और उन्हें नष्ट कर दिया। इस घटना को ईरान का हमला बताया जो इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा था।

कुवैती मिलिट्री के मुताबिक उत्तरी कुवैत में एक सरकारी जगह और बुबियान आइलैंड पर एक कंपनी की सिविलियन प्रॉपर्टी को निशाना बनाया गया। ड्रोन के गिरने से सामान को नुकसान हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

इससे पहले कुवैती रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि ड्रोन ने शहर के उत्तर में एक सरकारी बिल्डिंग समेत कई ज़रूरी जगहों पर हमला किया। यह नया हमला ईरान द्वारा खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ जवाबी हमलों को बढ़ाने के कुछ दिनों बाद हुआ, जब अमेरिकी बमबारी फिर से शुरू हुई। कमर्शियल शिपिंग भी खतरे में थी।

ब्रिटेन ने क्या कहा?

ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने कहा कि ओमान के लीमा से लगभग 11 नॉटिकल मील उत्तर-पूर्व में एक टैंकर पर एक अनजान प्रोजेक्टाइल ने हमला किया, जिससे उसका इंजन रूम डैमेज हो गया।

एक अलग घटना में ओमान के खसब से करीब 21 नॉटिकल मील उत्तर-पश्चिम में एक और टैंकर में बड़ा धमाका हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमले होर्मुज की सिक्योरिटी को लेकर बढ़ती चिंताओं को दिखाते हैं, जिससे दुनिया का करीब पांचवां तेल गुजरता है।

जैसे-जैसे लड़ाई तेज हुई, अमेरिकी विदेश विभाग ने एक नई सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की जिसमें अमेरिकियों को चेतावनी दी गई कि पूरे पश्चिम एशिया में सिक्योरिटी का माहौल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और यह और खराब हो सकता है। एडवाइजरी में इस इलाके में अभी मौजूद अमेरिकी नागरिकों से ज़्यादा सावधानी बरतने और फ्लाइट कैंसल होने, एयरस्पेस बंद होने और यात्रा में रुकावटों के लिए तैयार रहने को कहा गया।

एडवाइजरी में कहा गया, “जो अमेरिकी अभी पश्चिम एशिया में हैं, उन्हें वहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, या अगर तनाव बढ़ता है तो वहां से निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए।” अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी कि ईरान और तेहरान से जुड़े ग्रुप दुनिया भर में अमेरिकी डिप्लोमैटिक मिशन, बिजनेस और संस्थान को टारगेट कर सकते हैं। ईरान ने हाल ही में उन देशों पर भी हमले बढ़ाए हैं जो पहले टारगेट नहीं किए गए थे, जैसे कि मिस्र।”

अमेरिकियों को सलाह दी गई कि वे प्रदर्शनों और बड़ी भीड़ से बचें, लोकल मीडिया पर नज़र रखें, अमेरिका से जुड़ी जगहों पर अलर्ट रहें, इमरजेंसी प्लान तैयार रखें और सिक्योरिटी अपडेट पाने के लिए स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम (STEP) में एनरोल करें। अबू धाबी में अमेरिकी एम्बेसी और दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल ऑर्डर्ड डिपार्चर स्टेटस पर हैं, जबकि नॉन-इमरजेंसी US सरकारी कर्मचारियों को UAE से बाहर भेज दिया गया है।

इलाके में फिर से तनाव तब बढ़ा जब इजरायल ने रात भर सेंट्रल और उत्तरी गाज़ा में भारी हमले किए। लोकल हेल्थ अधिकारियों के मुताबिक चार लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। ये हमले हमास के इस ऐलान के कुछ घंटे बाद हुए कि वह गाज़ा में जंग खत्म करने के मकसद से अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीज़फ़ायर फ्रेमवर्क के तहत हथियार डालने के लिए तैयार है। इस प्रपोज़ल में हमास के अपने हथियार सरेंडर करने और एक आज़ाद फ़िलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन को पावर ट्रांसफर करने की बात कही गई है, जबकि इजरायल अपनी सेना वापस बुलाएगा और एक इंटरनेशनल स्टेबिलाइज़ेशन फोर्स तैनात करेगा।

हमास पर इजरायल ने नहीं दिया जवाब

इजरायल ने हमास के ऐलान पर आधिकारिक कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन-ग्विर ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने X पर लिखा, “इज़राइल को जीतना ही होगा। ये एग्रीमेंट मंज़ूर नहीं है।”

एक इजरायली मिलिट्री अधिकारी ने कहा कि लोगों को निकालने के ऑर्डर दिए जाने के बाद हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके हमले किए गए। अमेरिका और कतर के साथ एक अहम मीडिएटर, मिस्र ने हमास के जवाब का स्वागत किया और इसे पीस प्लान पर पॉज़िटिव जवाब बताया।

हूथी विद्रोहियों का नया दावा

दूसरी तरफ यमन के ईरान-समर्थित हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने बाब अल-मंडेब स्ट्रेट से सऊदी शिपिंग पर रोक लगाने की घोषणा के बाद आठ सऊदी जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर से रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने मध्ययुगीन ब्यूफोर्ट कैसल (जो UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट है) के नीचे एक अंडरग्राउंड हिज़्बुल्लाह कमांड नेटवर्क को नष्ट कर दिया।

लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने इस ऑपरेशन की निंदा करते हुए कहा कि हिज़्बुल्लाह के हथियार खत्म करने के बदले में दक्षिणी लेबनान से इजरायली वापसी पर रोम में नई बातचीत से पहले इसने नकारात्मक संदेश भेजे हैं। इस बीच इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में रात भर चले ऑपरेशन के दौरान उसका एक अधिकारी मामूली रूप से घायल हो गया। हिज़्बुल्लाह या लेबनानी अधिकारियों की ओर से इसपर कोई टिप्पणी नहीं आई।

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