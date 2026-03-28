US-Israel-Iran War News LIVE Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 29वां दिन है। ईरान में रातभर इजरायल की ओर से हमले हुए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल ने देश में दो सबसे बड़ी इस्पात फैक्ट्रियों, एक बिजली संयंत्र और नागरिक परमाणु स्थलों समेत अन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। इजरायल ने कहा कि उसने अमेरिका के साथ समन्वय में यह कार्रवाई की। ईरानी विदेश मंत्री ने बताया कि यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को कूटनीति के लिए दी गई समय सीमा बढ़ाने के बाद हुआ है।

ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान इजरायल के अपराधों का बदला लेगा। इस बीच ट्रंप ने कहा कि सैन्य अभियान शानदार ढंग से चल रहे हैं और ईरान को होर्मुज खोलना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगला नंबर क्यूबा का होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मंगलवार को एलन मस्क ने ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी।

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