US-Israel-Iran War News LIVE Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 29वां दिन है। ईरान में रातभर इजरायल की ओर से हमले हुए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल ने देश में दो सबसे बड़ी इस्पात फैक्ट्रियों, एक बिजली संयंत्र और नागरिक परमाणु स्थलों समेत अन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। इजरायल ने कहा कि उसने अमेरिका के साथ समन्वय में यह कार्रवाई की। ईरानी विदेश मंत्री ने बताया कि यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को कूटनीति के लिए दी गई समय सीमा बढ़ाने के बाद हुआ है।
ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान इजरायल के अपराधों का बदला लेगा। इस बीच ट्रंप ने कहा कि सैन्य अभियान शानदार ढंग से चल रहे हैं और ईरान को होर्मुज खोलना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगला नंबर क्यूबा का होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मंगलवार को एलन मस्क ने ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी।
US-Israel-Iran War LIVE: संयुक्त अरब अमीरात में हमले की चेतावानी
संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ईरान से दागी गई मिसाइलों और मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) के जवाब में वायु रक्षा प्रणालियों की कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी कई चेतावनी जारी कीं।
US-Israel-Iran War LIVE: तेहरान में जारी इजरायली हमले
इजरायल की सेना ने शनिवार तड़के ईरानी शासन के ठिकानों पर हमले किए। राजधानी तेहरान में मौजूद एएफपी के एक पत्रकार ने करीब 10 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी और काले धुएं का गुबार देखा। सेना के एक बयान में कहा गया है कि इजरायली बलों ने कार्रवाई की।
US-Israel-Iran War LIVE: 300 पहुंची घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या
रॉयटर्स ने एक अज्ञात अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरान के हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से घायल अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या 300 से अधिक हो गई है। शुक्रवार को इससे पहले अमेरिकी सेना ने कहा था कि लगभग 300 घायल कर्मियों में से 273 पहले ही ड्यूटी पर लौट चुके हैं। रॉयटर्स के अनुसार इस संघर्ष में अब तक 13 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं।
US-Israel-Iran War LIVE: अगला नंबर क्यूबा का- ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सैन्य अभियान शानदार ढंग से चल रहे हैं और ईरान को होर्मुज खोलना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगला नंबर क्यूबा का होगा।
US-Israel-Iran War LIVE: ईरान के पावर प्लांट-परमाणु ठिकानों को इजरायल ने बनाया निशाना
ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल ने देश में दो सबसे बड़ी इस्पात फैक्ट्रियों, एक बिजली संयंत्र और नागरिक परमाणु स्थलों समेत अन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। इजरायल ने कहा कि उसने अमेरिका के साथ समन्वय में यह कार्रवाई की। ईरानी विदेश मंत्री ने बताया कि यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को कूटनीति के लिए दी गई समय सीमा बढ़ाने के बाद हुआ है।