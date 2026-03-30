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US-Israel-Iran War News LIVE Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 31वां दिन है। वहीं पश्चिम एशिया में संघर्ष के थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में अपना नियंत्रण बढ़ाने के आदेश दिए हैं, जबकि अमेरिकी सेना भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। ईरान पर नए हमले, मिसाइल अटैक जारी है और होर्मुज की नाकाबंदी से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरान, अमेरिका पर ‘गुप्त रूप से जमीनी आक्रमण की योजना बनाने’ का आरोप लगा रहा है।

Live Updates
08:54 (IST) 30 Mar 2026

US-Israel-Iran War LIVE: इस्लामाबाद में हुई राजनयिक वार्ता

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में राजनयिक वार्ता हुई, जहां सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने युद्ध समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। गौरतलब है कि युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल कोई भी देश इस वार्ता में शामिल नहीं हुआ।

08:37 (IST) 30 Mar 2026

US-Israel-Iran War LIVE: ईरानी ऊर्जा बुनियादी ढांचे को नुकसान

ईरान सरकार ने कहा है कि ऊर्जा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हालांकि स्थानीय मीडिया ने बताया कि तेहरान के अधिकांश हिस्सों और पास के शहर कराज में बिजली बहाल कर दी गई है।

08:09 (IST) 30 Mar 2026

US-Israel-Iran War LIVE: ईरानी सेनाएं अमेरिकी जमीनी सैनिकों का कर रहीं इंतजार- ईरान के संसद अध्यक्ष

ईरान के संसद अध्यक्ष ने अमेरिकी उपस्थिति में वृद्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि ईरानी सेनाएं अमेरिकी जमीनी सैनिकों का इंतजार कर रही हैं और उनके आने पर उन पर गोलीबारी करेंगी।

08:07 (IST) 30 Mar 2026

US-Israel-Iran War LIVE: दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले तेज

पश्चिम एशिया में संघर्ष के थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में अपना नियंत्रण बढ़ाने के आदेश दिए हैं, जबकि अमेरिकी सेना भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है।

08:07 (IST) 30 Mar 2026

US-Israel-Iran War LIVE: ईरान का तेल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर कह रहे हैं कि वे ईरान का तेल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि खारग द्वीप पर कब्ज़ा करना कई विकल्पों में से एक है।

08:06 (IST) 30 Mar 2026

US-Israel-Iran War LIVE: कच्चे तेल की कीमतें 115 डॉलर के पार

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इसका असर बाजार पर दिखाई दे रहा है। एशियाई बाज़ार खुलते ही तेल की कीमतों में उछाल आया और ये 115 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं।