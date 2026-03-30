US-Israel-Iran War News LIVE Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 31वां दिन है। वहीं पश्चिम एशिया में संघर्ष के थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में अपना नियंत्रण बढ़ाने के आदेश दिए हैं, जबकि अमेरिकी सेना भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। ईरान पर नए हमले, मिसाइल अटैक जारी है और होर्मुज की नाकाबंदी से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरान, अमेरिका पर ‘गुप्त रूप से जमीनी आक्रमण की योजना बनाने’ का आरोप लगा रहा है।

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