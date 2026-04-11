अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के सीजफायर पर सहमति बनने के बाद इस्लामाबाद में आज दोनों देशों के बीच शांति वार्ता शुरू होनी है। शांति वार्ता के लिए ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबफ के नेतृत्व में एक 70 लोगों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है। ईरान से आई इस टीम में आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं।

इस्लामाबाद पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में मोहम्मद बगेर गलिबफ ने कहा कि ईरान शांति वार्ता के प्रति गुडविल रखता था, लेकिन उन्हें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक ‘वास्तविक समझौता’ पेश करता है और ईरान को उसके अधिकार देता है तो ईरान समझौता करने के लिए तैयार है।

ईरान की मांगों पर अमेरिका की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ईरानियों के जिंदा होने का एकमात्र कारण एक समझौता करना था। इससे पहले अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जेडी वेंस ने पाकिस्तान रवाना होते समय कहा कि उन्हें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है लेकिन अगर ईरान ने अमेरिका के साथ कोई चाल चलने की कोशिश की तो उन्हें पता चलेगा कि हमारी बातचीत करने वाली टीम उतनी नरम नहीं है।

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