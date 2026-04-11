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अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के सीजफायर पर सहमति बनने के बाद इस्लामाबाद में आज दोनों देशों के बीच शांति वार्ता शुरू होनी है। शांति वार्ता के लिए ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबफ के नेतृत्व में एक 70 लोगों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है। ईरान से आई इस टीम में आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। 

इस्लामाबाद पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में मोहम्मद बगेर गलिबफ ने कहा कि ईरान शांति वार्ता के प्रति गुडविल रखता था, लेकिन उन्हें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक ‘वास्तविक समझौता’ पेश करता है और ईरान को उसके अधिकार देता है तो ईरान समझौता करने के लिए तैयार है।

ईरान की मांगों पर अमेरिका की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ईरानियों के जिंदा होने का एकमात्र कारण एक समझौता करना था। इससे पहले अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जेडी वेंस ने पाकिस्तान रवाना होते समय कहा कि उन्हें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है लेकिन अगर ईरान ने अमेरिका के साथ कोई चाल चलने की कोशिश की तो उन्हें पता चलेगा कि हमारी बातचीत करने वाली टीम उतनी नरम नहीं है।

Live Updates

Iran America Negotiations News LIVE: ईरान-अमेरिका शांति वार्ता से जुड़ी खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ...

08:11 (IST) 11 Apr 2026

Iran America Negotiations LIVE: इस्लामाबाद के रेड जोन में जगह-जगह बैरिकेडिंग

इस्लामाबाद के 'रेड जोन' की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। इस रेड जोन में संसद, प्रमुख सरकारी इमारतें, आलीशान होटल, दूतावास और विदेशी संगठनों के दफ्तर स्थित हैं। देखिए वीडियो

https://twitter.com/ANI/status/2042793027534766226

08:06 (IST) 11 Apr 2026

Iran America News LIVE: इस्लामाबाद-रावलपिंडी में आज छुट्टी

ईरान-अमेरिका के बीच शांति वार्ता को देखते हुए पाकिस्तान के दो शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में छुट्टी कर दी गई है।

07:58 (IST) 11 Apr 2026

Iran America News LIVE: होर्मुज में ईरान को टोल नहीं लगाने देंगे- अमेरिका

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं देगा। उनका मानना ​​है कि यह महत्वपूर्ण जलमार्ग 'अपने आप खुल जाएगा'।

07:55 (IST) 11 Apr 2026

Iran America News LIVE: ट्रंप बोले- हार चुका है ईरान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान हार चुका है। उनकी पूरी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। अब हम होर्मुज स्ट्रेट खोलने वाले हैं। यह भी स्पष्ट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए।

07:46 (IST) 11 Apr 2026

Iran America News LIVE: जेडी वेंस को ईरान की चेतावनी

अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि उन्हें बातचीत से सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है लेकिन अगर ईरानियों ने कोई चाल चलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारी बातचीत करने वाली टीम इतनी नरम नहीं है।

07:44 (IST) 11 Apr 2026

Iran America Negotiations LIVE: ईरानियों के पास कोई कोई ताकत नहीं- ट्रंप

शांति वार्ता से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- "ईरानियों को शायद यह एहसास नहीं है कि उनके पास कोई भी 'पत्ता' (ताकत) नहीं बचा है, सिवाय इसके कि वे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल करके दुनिया से कुछ समय के लिए ज़बरदस्ती कुछ हासिल कर लें। आज वे जिस एकमात्र वजह से ज़िंदा हैं, वह है बातचीत करना!" 

07:41 (IST) 11 Apr 2026

Iran America Negotiations LIVE: शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचा ईरानी प्रतिनिधिमंडल

अमेरिका से शांति वार्ता के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल में कुल 70 सदस्य हैं।