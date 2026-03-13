अमेरिका ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 (b) के तहत भारत और चीन सहित एक दर्जन से अधिक देशों के खिलाफ जांच शुरू की है। इसके लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अतिरिक्त क्षमता और अति-उत्पादन का हवाला दिया गया है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत लगाए गए पारस्परिक शुल्कों को अवैध घोषित करने के बाद ट्रंप प्रशासन द्वारा शुरू की गई यह पहली ऐसी जांच है।

11 मार्च को जांच शुरू करने के बाद, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि सभा (USTR) ने कहा कि वह फाइलें खोलेगी और धारा 301 समिति 5 मई को सार्वजनिक सुनवाई करेगी। इसका मतलब यह हो सकता है कि मई के बाद भारत और अन्य देशों पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं।

इन देशों के खिलाफ जांच करेगा अमेरिका

अमेरिकी विदेश मंत्री जेमिसन ग्रीर ने कहा, “ये जांच उन देशों पर केंद्रित होंगी जो विभिन्न क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अतिरिक्त क्षमता और अति-उत्पादन करते दिख रहे हैं, जैसे कि चीन, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, ताइवान, बांग्लादेश, मैक्सिको, जापान और भारत।”

अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को किया टारगेट

अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को टारगेट करते हुए कहा कि 2025 में भारत का अमेरिका के साथ 58 अरब डॉलर का बिजनेस सरप्लस था और इसमें वस्त्र, स्वास्थ्य, निर्माण सामग्री और ऑटोमोटिव सामान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अमेरिकी सेवा मंत्री ने कहा, “उदाहरण के लिए साक्ष्य बताते हैं कि सौर मॉड्यूल क्षेत्र अतिरिक्त क्षमता से ग्रस्त है जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि भारत का वर्तमान मॉड्यूल उत्पादन वार्षिक घरेलू मांग से लगभग तीन गुना अधिक है। भारत ने पेट्रोकेमिकल्स, इस्पात और अन्य उद्योगों में भी अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया है।”

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों ने कहा कि जांच में जिन देशों को निशाना बनाया गया है ये वो देश हैं जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है। सिंगापुर स्थित हिंरिच फाउंडेशन की व्यापार नीति प्रमुख डेबोरा एल्म्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जांच के बाद मई की शुरुआत में अनिवार्य सुनवाई होगी।

एल्म्स ने कहा, “इस असामान्य जांच का कारण यह है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा वर्तमान में व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 के तहत वैश्विक स्तर पर 10% निर्धारित मौजूदा अमेरिकी टैरिफ का वैधानिक अधिकार 27 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। यूएसटीआर का लक्ष्य जुलाई तक इन धारा 122 टैरिफ को नए उपायों से प्रतिस्थापित करना है।” उन्होंने कहा कि अन्य टैरिफ प्राधिकरणों के विपरीत, धारा 301 को अमेरिकी अदालतों द्वारा रद्द किए जाने या कांग्रेस के हस्तक्षेप की संभावना कम है।

भारत और अमेरिका व्यापार समझौता

अमेरिकी व्यापार मंत्री का यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमत तो हो गए हैं लेकिन अभी तक इस पर औपचारिक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले महीने कहा था कि टैरिफ की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू होगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ-अमेरिका व्यापार समझौते के कार्यान्वयन को रोक दिया था, जबकि अन्य देशों ने व्यापार समझौते पर अमेरिका से स्पष्टीकरण मांगा था।

