अमेरिका ने रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए विदेशी नागरिकों को नौकरी पर रखने वाली कंपनियों के लिए कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा है। इस कदम से अमेरिका में जॉब के माध्यम से स्थायी निवास की तलाश कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए भर्ती प्रक्रिया लंबी और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। प्रस्ताव के तहत कंपनियों को कम से कम 90 दिनों के लिए वेकेंसी का विज्ञापन देना होगा और विदेशी नागरिकों को जॉब ऑफर करने से पहले योग्य अमेरिकी नागरिकों की भर्ती के लिए वास्तविक प्रयास करने का प्रमाण देना होगा।

अमेरिकी श्रम विभाग ने मंगलवार को स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम (PERM) में व्यापक बदलाव के तहत नए नियमों का प्रस्ताव रखा। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्ताव लगभग दो दशकों में कार्यक्रम के नियमों में पहला बड़ा संशोधन है।

यह कदम रोजगार-आधारित इमिग्रेशन को सख्त करने के ट्रम्प प्रशासन के प्रयासों का हिस्सा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि प्रस्तावित नए नियमों के तहत कंपनियों को इस बात का पुख्ता सबूत देना होगा कि विदेशी कर्मचारियों की भर्ती से अमेरिकी कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अमेरिकी ग्रीन कार्ड नियमों में प्रस्तावित बदलाव क्या हैं?

सबसे बड़े बदलावों में से एक न्यूनतम भर्ती अवधि को 30 दिनों से बढ़ाकर 90 कैलेंडर दिनों तक करना है। कंपनी को अपनी वेबसाइट, ऑनलाइन जॉब पोर्टलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, जॉब फेयर और कैंपस भर्ती सहित आधुनिक भर्ती तरीकों का उपयोग करना होगा।

श्रम विभाग के अनुसार इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां विदेशी श्रमिकों के प्रायोजन और नियमित वेकेंसी से संबंधित पदों के लिए एक समान भर्ती प्रक्रिया का उपयोग करें। यह प्रस्ताव उस प्रशासनिक छूट को भी समाप्त कर देगा जो वर्तमान में कंपनियों को कुछ व्यवसायों के लिए श्रम बाजार परीक्षण से बचने की अनुमति देती है।

इसका मतलब है कि फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स और विज्ञान या कला में असाधारण योग्यता की आवश्यकता वाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की भर्ती करने वाले कंपनियों को योग्य अमेरिकी आवेदकों पर भी विचार करना होगा।

इन बदलावों का उन कंपनियों पर प्रभाव पड़ सकता है जो विदेशी प्रतिभाओं पर निर्भर हैं। द जापान टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव उस कार्यक्रम को लक्षित करता है जिसका उपयोग सिलिकॉन वैली की कंपनियां लंबे समय से विदेशी श्रमिकों को बनाए रखने के लिए करती आ रही हैं।

अमेरिका रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड नियमों को सख्त क्यों कर रहा है?

श्रम विभाग का कहना है कि मौजूदा नियम अब समकालीन भर्ती प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं और कंपनियों को विदेशी श्रमिकों द्वारा प्रायोजित पदों के लिए नियमित वेकेंसी से अलग भर्ती प्रक्रियाओं का उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं।

प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियों द्वारा विदेशी नागरिकों को स्थायी निवास के लिए प्रायोजित करने से पहले योग्य अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता मिले।

लेबर सेक्रेटरी कीथ सोंडरिंग ने कहा, “यह प्रस्तावित बदलाव यह सुनिश्चित करेगा कि उच्च कौशल और उच्च वेतन वाली नौकरियों के अवसरों में विदेशी श्रमिकों की तुलना में अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता मिले।” रॉयटर्स ने बताया कि यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन के कानूनी आप्रवासन को प्रतिबंधित करने और अमेरिकी श्रमिकों के लिए सुरक्षा को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का भी हिस्सा है।

यदि किसी अमेरिकी कंपनी ने कर्मचारियों की छंटनी की है तो क्या होगा?

प्रस्ताव उन अमेरिकी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का भी प्रयास करता है जिन्होंने हाल ही में अपनी नौकरी खो दी है। कंपनियों को लेबर सर्टिफिकेशन और इमिग्रेशन पिटिशन प्रक्रियाओं के दौरान योग्य छंटनी किए गए अमेरिकी श्रमिकों पर विचार करना जारी रखना होगा।

यह उन कंपनियों को भी रोकेगा जिन्होंने पिछले दो वर्षों के भीतर अमेरिकी श्रमिकों की छंटनी की है, उन्हें समान या मिलते-जुलते पदों के लिए स्थायी लेबर सर्टिफिकेशन प्राप्त करने से रोकेगा।

रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए PERM प्रक्रिया क्या है?

स्थायी निवास के लिए विदेशी नागरिकों को प्रायोजित करने के इच्छुक अधिकांश अमेरिकी कंपनियों के लिए PERM लेबर सर्टिफिकेशन पहला कदम है। वर्तमान प्रक्रिया के तहत कंपनियों को घरेलू श्रम बाजार का परीक्षण करना होगा और यह स्थापित करना होगा कि कोई भी सक्षम, इच्छुक, योग्य और उपलब्ध अमेरिकी कर्मचारी उस पद के लिए आवेदन नहीं कर चुका है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से EB-2 और EB-3 श्रेणियों के तहत एंप्लॉयर-स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड के लिए प्रासंगिक है। प्रस्तावित बदलावों से विदेशी कर्मचारियों को प्रायोजित करने के इच्छुक कंपनियों के लिए भर्ती और दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकताएं और अधिक कठिन हो जाएंगी।

क्या प्रस्तावित नियम भारतीय पेशेवरों को प्रभावित करेंगे?

यह प्रस्ताव उन भारतीय पेशेवरों को प्रभावित कर सकता है जो स्थायी निवास के लिए प्रायोजित किए जाने वाले अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर हैं। इसमें टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा और अन्य कुशल व्यवसायों में कार्यरत लोग शामिल हैं।

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