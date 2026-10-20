USA Elections Fraud: अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि उसने कैलिफोर्निया में 28 ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर इलेक्शन क्राइम के आरोप लगाए हैं। बड़ी बात यह है कि इन 28 लोगों में से 2 लोग भारतीय भी हैं। अमेरिका में ‘ऑपरेशन प्रोटेक्ट द वोट’ के तहत 11 लोगों को रेड गिरफ्तार किया गया है।

जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि बड़े मामले में इन आरोपों में नागरिकता के लिए आवेदन में गलत बयान देना और वोटर रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी शामिल है। उनका कहना है कि दोनों ही गंभीर अपराध हैं और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पांच साल की सज़ा हो सकती है।

दो भारतीय लोग कौन?

28 में से 02 भारतीय लोगों के बारे में बात करें तो इसमें एक नाम अमनदीप का है, जो कि 30 साल की अमनदीप कौर कैलिफ़ोर्निया के रैंचो पालोस वर्डेस में रहती हैं और US की नागरिक बनना चाहती हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि उन्होंने दिसंबर 2022 में वोट देने के लिए रजिस्टर किया था और नवंबर 2024 के चुनाव में वोट दिया था।

इसके अलावा 67 साल के कमलेश नवनीतलाल शाह सैक्रामेंटो में रहते हैं। डिपार्टमेंट का कहना है कि उन्होंने नवंबर 2024 के आम चुनाव में इलेक्शन डे पर वोट देने के लिए रजिस्टर किया था और उसी दिन वोट भी दिया था। उन पर इन्फॉर्मेशन नाम के एक कोर्ट डॉक्यूमेंट में आरोप लगाया गया है।

क्या-क्या हो सकती है सजा?

अमनदीप और कमलेश पर अलग-अलग फ़ेडरल डिस्ट्रिक्ट में चार्ज लगे हैं। अमनदीप कौर का केस कैलिफ़ोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में है, जहां डिपार्टमेंट का कहना है कि डिफेंडेंट पर फ़ेलनी चार्ज लगे हैं, जिसमें नैचुरलाइज़ेशन एप्लीकेशन में गलत बयान देना भी शामिल है।

कमलेश नवनीतलाल शाह का केस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में है, जहां चार्ज फ़ेडरल इलेक्शन में एक एलियन द्वारा वोटिंग करने का है। डिपार्टमेंट का कहना है कि यह एक मिसडेमीनर है जिसके लिए फ़ेडरल जेल में ज़्यादा से ज़्यादा एक साल की सज़ा हो सकती है।

वोटिंग का अधिकार नहीं

जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि जिन 28 लोगों पर आरोप लगे हैं, वे सभी कानूनी तौर पर परमानेंट रेजिडेंट हैं। उनका कहना है कि उनके पास लीगल इमिग्रेशन स्टेटस है, लेकिन वे US सिटिज़न नहीं हैं और US इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते। डिपार्टमेंट के बताए कोर्ट पेपर्स के मुताबिक, डिफेंडेंट ने अपने वोटर फॉर्म पर कसम खाकर कहा था कि वे US सिटिज़न हैं।

एक्टिंग डिप्टी अटॉर्नी जनरल ट्रेंट मैककॉटर ने कहा कि सभी 28 नाम 20,000 से ज़्यादा संभावित नॉन-सिटिज़न रजिस्टर्ड लोगों की लिस्ट में हैं, जिसे डिपार्टमेंट ने राज्य के अधिकारियों को भेजा था। उन्होंने कहा कि कैलिफ़ोर्निया को मेल-इन बैलेट गिनने से पहले उन रजिस्टर्ड लोगों की नागरिकता की जांच करनी चाहिए। गिरफ्तार किए गए लोगों को 19 अक्टूबर को पहली बार कोर्ट में पेश होना था, और डिपार्टमेंट ने कहा कि उस दिन कोई अपील नहीं ली जाएगी।

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