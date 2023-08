America: हवाई के जंगलों में लगी आग से 67 की मौत, कई इलाकों में अभी भी हालात बेकाबू

माउई में आग से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 67 हो गई।

हवाई के जंगलों में आग (source- reuters)

अमेरिका के हवाई (Hawaii) के जंगलों में लगी आग से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 67 हो गया है। हवाई के माउई काउंटी इलाके में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। कई इलाकों में अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अधिकारियों ने भीषण आग से 12 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि की। माउई काउंटी के अधिकारियों ने एक ऑनलाइन बयान में कहा कि अग्निशामकों ने आग पर काबू पाना जारी रखा है, जिस पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। इस बीच, नुकसान का आकलन करने के लिए लाहिना के निवासियों को पहली बार घर लौटने की अनुमति दी जा रही है। सीएनएन ने माउई काउंटी सरकार के हवाले से बताया कि हवाई में विनाशकारी जंगल की आग से मरने वालों की संख्या 67 हो गई है। सरकार ने बयान में कहा कि लाहिना की आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। इससे पहले, हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन ने कहा कि हवाई के माउई द्वीप पर जंगल की आग से मरने वालों की संख्या 59 तक पहुंच गई है।

