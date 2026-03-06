अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी 30 दिन की छूट देने का निर्णय लिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सोच-समझकर लिया गया है और इसका उद्देश्य केवल पहले से समुद्र में फंसे हुए तेल के लेन-देन को अधिकृत करना है, जिससे रूसी सरकार को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा।

बेसेंट ने ‘एक्स’ पर कहा कि भारत, अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, और उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह अस्थायी छूट ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को अवरुद्ध करने के प्रयासों से पैदा हुए दबाव को कम करने में मदद करेगी। उन्होंने अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का भी जिक्र किया और इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे का परिणाम बताया।

यह निर्णय अमेरिका और भारत के बीच पिछले महीने तय किए गए अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा का हिस्सा है। इसके तहत नयी दिल्ली ने मॉस्को से ऊर्जा आयात को बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई थी। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क भी लगाया था।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस अस्थायी छूट से न केवल भारत को तेल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि वैश्विक तेल बाजार में संतुलन भी बनाए रखने में मदद मिलेगी। अमेरिका का यह कदम वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और ऊर्जा सहयोग और मजबूत हो सके।