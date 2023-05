कहने को प्रतिद्वंदी…ट्रंप ने भारतीय मूल के राष्ट्रपति उम्मीदवार की जमकर तारीफ कर दी, है कौन वो?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। एक बार फिर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं। उनके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के ही तरफ से दो और उम्मीदवार इस बार खड़े हुए हैं। एक तो अमेरिकी राज्य साउथ कैरोलाइना की पूर्व गवर्नर निकी हेली और दूसरे हैं भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही प्रतिद्वंदी विवेक रामास्वामी की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने तारीफ में क्या बोला? असल में रिपब्लिकन प्राइमरी पोल सीबीएस यूगोव में रामास्वामी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उसी बात का जिक्र ट्रंप ने भी अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया। ट्रंप ने लिखा कि कि मुझे खुशी है कि रामास्वामी ने रिपब्लिकन प्राइमरी पोल सीबीएस यूगोव में अच्छा परफॉर्म किया। मुझे उनकी ये बात पसंद है कि उनके पास ट्रंप शासन के बारे में बोलने के लिए सिर्फ तारीफें हैं। मैं मानता हूं कि उसी वजह से वे इस समय इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कौन हैं विवेक रामास्वामी? बड़ी बात ये है कि ट्रंप ने अपनी तरफ से रामास्वामी को शुभकामनाएं भी दे दी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस साल फरवरी में ही रामास्वामी ने ऐलान किया था कि वे राष्ट्रपति चुनाव में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वे अमेरिका में एक नया सांसकृतिक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। उनका मानना है कि जब तक हमारे पास दूसरों को अपने साथ बांधने के लिए कुछ नहीं होगा तो ऐसी विविधता का भी कोई फायदा नहीं। रामास्वामी के निजी जीवन की बात करें तो उनका जन्म ओहायो में हुआ था और उन्होंने हार्वर्ड और येल से अपनी पढ़ाई की थी। वे सफल उद्योगपति हैं जिन्होंने बायो टेक्नॉलजी के क्षेत्र में जबरदस्त कमाई की है। अब इस समय जब वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय मूल के कई नेताओं का उन्हें समर्थन मिल रहा है।

