अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैपिटल बिल्डिंग हमले की घटना की निंदा करते हुए कहा कि संसद भवन में आज जो कुछ भी हुआ, वह सच्चे अमेरिका की पहचान नहीं है। यह हम नहीं हैं। आज जो हमने देखा, वह कुछ कट्टरपंथियों का गैरकानूनी बर्ताव था। यह मतभेद नहीं है, यह पूरी तरह अव्यवस्था है, यह उपद्रव है। यह देशद्रोह के करीब है और इसे अब खत्म हो जाना चाहिए।

Through war and strife, America has endured much. And we will endure here and prevail now. pic.twitter.com/OvNOV0ogWG