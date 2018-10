अमेरिका के पूर्व राष्‍ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा की सरकार में विदेश मंत्री रहीं हिलेरी क्लिंटन के घर में बम मिला है। इसके अलावा व्‍हाइट हाउस में भी पाइप बम भेजा गया। बताया जाता है कि उनके यहां एक पैकेज भेजा गया था, जिसमें बम मिला है। अधिकारियों का कहना है कि बिल और हिलेरी के न्‍यूयॉर्क सिटी के उपनगरीय इलाके में स्थित घर में बम मिला है। अमेरिका की जांच एजेंसी यूएस सीक्रेट सर्विस ने इसकी पुष्टि की है। पहला पैकेट 23 अक्‍टूबर को बिल और हिलेरी के आवास पर भेजा गया, जिसमें पूर्व विदेश मंत्री के नाम का उल्‍लेख किया गया था।

दूसरी घटना में 24 अक्‍टूबर को एक ऐसा ही पैकेट पूर्व राष्‍ट्रपति बराक ओबामा के आवास पर भी भेजा गया। सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि ओबामा के वाशिंगटन डीसी स्थित आवास पर पैकेट के माध्‍यम से बम भेजा गया था। हालांकि, इन संदिग्‍ध उपकरणों का पता लगा लिया गया। सीक्रेट सर्विस ने बयान जारी कर कहा, ‘रोजाना की तरह डाक के छानबीन के दौरान विस्‍फोटक पदार्थ का पता लगा लिया गया। इसे समय रहते ही निष्क्रिय कर दिया गया।’ जांच एजेंसी ने स्‍पष्‍ट किया कि इससे ओबामा और क्लिंटन दंपति को कोई नुकसान नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 22 अक्‍टूबर को जानेमाने अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस के घर में इसी तरह का बम पाया गया था।

जांच में जुटी FBI: देश के दो पूर्व राष्‍ट्रपतियों के आवास पर डाक के जरिये बम भेजने की खबर से अमेरिका में सनसनी फैल गई है। जांच एजेंसियां भी इन घटनाओं से दंग हैं। एजेंसियों ने बम भेजने वालों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। FBI इन घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए मामले को अपने हाथ में ले लिया है। FBI की आतंक से जुड़े मामलों की जांच करने वाली शाखा ने छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि तीनों नेताओं के खिलाफ डाक से ऐसे समय में बम भेजे गए हैं, जब दो सप्‍ताह बाद अमेरिका में मिड-टर्म चुनाव होने वाले हैं। FBI ने ट्वीट कर बताया कि हिलेरी क्लिंटन के वेस्‍टचेस्‍टर (न्यूयॉर्क) स्थित घर पर बम भेजा गया था। उच्‍च सुरक्षा वाली हस्तियों के नाम से डाक के जरिये बम भेजने की घटना से सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

We are aware of a suspicious package found in the vicinity of the Clinton residence in Chappaqua, NY, and our JTTF has engaged with our federal, state and local partners to investigate. As this is an on-going investigation, we will have no further comment at this time

— FBI New York (@NewYorkFBI) October 24, 2018