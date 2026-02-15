अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का एक 22 वर्षीय भारतीय छात्र 9 फरवरी से लापता था। अब भारतीय उच्चायोग ने बताया है कि बर्कले के 22 साल के छात्र साकेत श्रीनिवासैया की मौत हो गई है। भारतीय उच्चायोग ने रविवार को बताया कि साकेत श्रीनिवासैया की बॉडी पुलिस को मिल गई है। श्रीनिवासैया कर्नाटक के रहने वाले थे।

भारतीय उच्चायोग ने क्या कहा?

भारतीय उच्चायोग ने X पर एक पोस्ट में कहा, “उच्चायोग को यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लोकल पुलिस ने लापता इंडियन स्टूडेंट साकेत श्रीनिवासैया की बॉडी मिलने की पुष्टि कर दी है। हम इस बहुत मुश्किल समय में उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। कॉन्सुलेट परिवार को सभी जरूरी मदद देने के लिए तैयार है, जिसमें लोकल अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन और जल्द से जल्द पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने का इंतज़ाम शामिल है। हमारे कॉन्सुलेट ऑफिसर परिवार के सीधे संपर्क में हैं और सभी ज़रूरी फॉर्मैलिटी और सर्विस में उनकी मदद करेंगे।”

एक लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लापता होने से पहले भारतीय छात्र को आखिरी बार बर्कले हिल्स में लेक अंज़ा के पास देखा गया था। जबकि उसका बैकपैक, जिसमें उसका पासपोर्ट और लैपटॉप था, वह पड़ोस में एक दरवाज़े पर मिला था।

कर्नाटक के रहने वाले थे श्रीनिवासैया

कर्नाटक के रहने वाले श्रीनिवासैया के लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के मुताबिक उनके पास IIT मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री थी। उन्होंने 2025 में इस बड़े इंस्टिट्यूट से ग्रेजुएशन किया था। UC बर्कले में वह केमिकल और बायोमॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहे थे। उनके गायब होने के बाद श्रीनिवासैया के रूममेट बनीत सिंह ने सोशल मीडिया पर उनके बारे में जानकारी मांगी थी।

बनीत सिंह ने लिंक्डइन पर लिखा, “हेलो, मेरा रूममेट, साकेत श्रीनिवासैया, सोमवार 9 तारीख से गायब है, उसे आखिरी बार बर्कले हिल्स में अंज़ा झील के पास देखा गया था। अगर मेरे किसी जानने वाले को इलाके में ऐसे लोग पता हैं जिन्होंने उसे हाल ही में देखा हो, तो कृपया कोई भी जानकारी मुझे दें। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अभी हमारे लिए मुश्किल समय है। कृपया कोई भी ऐसी जानकारी दें जिससे मदद मिल सके।”

कर्नाटक की चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश ने भी मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स (MEA) को लेटर लिखकर डिप्लोमैटिक मदद की अपील की थी। वहीं लोकल पुलिस UC बर्कले के स्टूडेंट को ढूंढ रही थी। उसी समय इंडियन कॉन्सुलेट लोकल अधिकारियों से कॉन्टैक्ट बनाए हुए था जो लापता लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पढ़ें बांग्लादेश में चुनाव जीते तारिक रहमान को ममता बनर्जी ने बताया भाई

(यह भी पढ़ें- ‘जो टीपू सुल्तान को नायक मानता है, उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों’, संजय राउत के तीखे सवाल)