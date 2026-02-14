अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक US मिलिट्री ने निकोलस मादुरो को पकड़ने के अपने ऑपरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था। एंथ्रोपिक पहला AI मॉडल डेवलपर था जिसे पेंटागन में क्लासिफाइड ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है।

एंथ्रोपिक AI का किया गया था इस्तेमाल

यूएस मिलिट्री द्वारा इसे अपनाना AI कंपनियों के लिए एक बड़ी क्रेडिबिलिटी माना जा रहा है। एंथ्रोपिक की इस्तेमाल की गाइडलाइंस के बावजूद ऑपरेशन में आर्टिफिशियल-इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल किया गया था।

मादुरो और उनकी पत्नी को काराकास से कई जगहों पर बमबारी के बाद पकड़ा गया था। एंथ्रोपिक के स्पोक्सपर्सन ने कहा, “क्लाउड का कोई भी इस्तेमाल (चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकार में) के लिए हमारी पॉलिसी का पालन करना ज़रूरी है। पॉलिसी यह तय करती हैं कि क्लाउड को कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है। हम पॉलिसी का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते हैं।”

क्लाउड को इसलिए लगाया गया क्योंकि पैलंटिर टेक्नोलॉजीज़ (एक डेटा कंपनी जिसके टूल्स पेंटागन इस्तेमाल करता है) की एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाउड के इस्तेमाल को लेकर एंथ्रोपिक की चिंताओं के बाद US अधिकारियों को $200 मिलियन तक के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर मजबूर होना पड़ा।

एंथ्रोपिक के अधिकारी क्यों चिंतित?

एंथ्रोपिक के चीफ एग्जीक्यूटिव डारियो अमोदेई ने AI से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ज़्यादा रेगुलेशन और सुरक्षा की मांग की है और ऑटोनॉमस जानलेवा ऑपरेशन और घरेलू निगरानी में AI के इस्तेमाल को लेकर पब्लिकली चिंता जताई है। इसी के कारण पेंटागन के साथ इसके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में रुकावट आई है।

वाल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने जनवरी में घोषणा की थी कि पेंटागन उन AI मॉडल्स के साथ मिलकर काम नहीं करेगा जो आपको युद्ध लड़ने की इजाजत नहीं देंगे। एंथ्रोपिक ने पहले $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कई AI कंपनियां US मिलिट्री के लिए कस्टम टूल्स बना रही हैं, जिनमें से ज़्यादातर सिर्फ़ अनक्लासिफाइड नेटवर्क पर ही उपलब्ध हैं जो आमतौर पर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंथ्रोपिक अकेली ऐसी कंपनी है जो थर्ड पार्टी के ज़रिए क्लासिफाइड सेटिंग्स में उपलब्ध है, लेकिन सरकार अभी भी कंपनी की इस्तेमाल की पॉलिसी से बंधी हुई है। पढ़ें कैसे वेनेजुएला टू अमेरिका लाए गए निकोलस मादुरो?

