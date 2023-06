21 कॉकटेल पीने का मिला चैलेंज, 12वें में शख्स ने तोड़ दिया दम!

जमैका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पर ज्यादा शराब पीने की वजह से शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उस शख्स को एक चैलेंज दिया गया, जिसके तहत उसे 21 कॉकटेल पीने को कहा गया।

शराब पीने से शख्स की मौत (सांकेतिक)

जमैका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पर ज्यादा शराब पीने की वजह से शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उस शख्स को एक चैलेंज दिया गया, जिसके तहत उसे 21 कॉकटेल पीने को कहा गया। उसने 12 कॉकटेल धड़ल्ले से पी भी लीं लेकिन उसके बाद उसकी हालत खराब होनी शुरू हुई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसने थोड़ी ही देर में दम तोड़ दिया। शराब का चैलेंज पड़ गया भारी मृतक का नाम टिमोथी साउदर्न है जो इंग्लैंड का रहने वाला है, वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जमैका गया था। वहां पर दो कनाडा की लड़कियां अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थीं। उन लड़कियों से उसकी मुलाकात हुई और 21 कॉकटेल पीने का चैलेंज मिल गया। अब जिस समय टिमोथी साउदर्न ने ये चैलेंज लिया था, वो तब तक सुबह से कई बोतल बीयर डकार चुका था। ऐसे में जब उसने अलग-अलग फ्लेवर की कॉकटेल पीना शुरू किया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जैसे ही उसने 12वां पेग पिया, उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। धीरे-धीरे उसके शरीर का तापमान गिरता चला गया और फिर उसने दम तोड़ दिया। Also Read Bihar: नीतीश सरकार ने शराब कानून में किया बदलाव, बहुत कम जुर्माना देकर ले जा सकते हैं जब्त वाहन शराब ने कई लोगों की ली जान अब ये कोई पहली घटना नहीं जहां पर शराब ने किसी की इस तरह से जान ली हो। कई लोग जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं, उनकी बॉडी वो सहन नहीं कर पाती, फिर शरीर पर उसका असर दिखता हे, उल्टी आती और कुछ लोगों की उतने में ही मौत हो जाती है। अब इस जमैका वाले मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला है। शख्स ने अपने शरीर में शराब की ओवरडोज कर ली थी, बॉडी सहन नहीं कर पाई और मौत हो गई। परिवार ने बताया है कि एबुंलेस को बुलाने का प्रयास हुआ था, लेकिन टिमोथी साउदर्न दम तोड़ चुका था।

पढ़ें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram