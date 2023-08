ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ठप, हजारों फ्लाइट्स प्रभावित

ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया है। इसके बाद ब्रिटेन ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है।

ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया है। इसके बाद ब्रिटेन ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। तकनीकी गड़बड़ी से ऐसा हुआ है और इसका असर सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पड़ा रहा है। ब्रिटेन से टेक ऑफ करने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अलर्ट जारी किया गया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में देरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए सुरक्षित उड़ानों के लिए ट्रैफिक के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इंजीनियर टेक्निकल खामी को ढूंढ रहे हैं और उसे ठीक करने पर काम कर रहे हैं। वहीं नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए माफी मांगी है। उसने बताया है कि हम जल्द से जल्द से इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसने यह नहीं बताया है कि क्या खराबी है और उसे ठीक करने में कितना समय लगेगा।

