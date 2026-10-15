फ्लाईदुबई की उड़ान में भारतीय पायलट पर हमले की कथित घटना के बाद इजरायल ने विदेशी एयरलाइंस के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत पाकिस्तान समेत 31 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिक पायलट और क्रू मेंबर इजरायल जाने वाली उड़ानों में काम नहीं कर सकेंगे। फ्रांस की एयरलाइन एयर फ्रांस ने इन नियमों का पालन करने की बात कही है।

इजरायल ने विदेशी एयरलाइंस से कहा है कि वे ऐसे पायलटों और क्रू मेंबर को अपनी उन उड़ानों में काम न दें, जो इजरायल जाती हैं या उसके हवाई क्षेत्र से गुजरती हैं। यह रोक कर्मचारियों की नागरिकता के आधार पर लगाई गई है। यानी अगर किसी पायलट या क्रू मेंबर के पास प्रतिबंध वाले देशों में से किसी एक देश की नागरिकता है, तो वह इन उड़ानों में ड्यूटी नहीं कर सकेगा। दोहरी नागरिकता वाले कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होगा।

इस फैसले के बाद एयर फ्रांस और चेक गणराज्य की एयरलाइन स्मार्टविंग्स ने कहा है कि वे इजरायल के नए नियमों का पालन करेंगी। हालांकि, इन नियमों के तहत आने वाले सभी देशों और एयरलाइंस पर इसके असर की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

फ्लाईदुबई की उड़ान में आखिर क्या हुआ था?

यह मामला 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 से जुड़ा है। आरोप है कि विमान में मौजूद ओमान के सह-पायलट ने भारतीय कप्तान स्मित मच्छार पर हमला किया। उस पर विमान को अपने कब्जे में लेने और उसे इजरायल में दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश करने का भी आरोप है।

बताया गया है कि कॉकपिट में दोनों के बीच हाथापाई हुई और इस दौरान भारतीय पायलट पर चाकू से हमला किया गया। हालात बिगड़ने के बाद विमान की सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग कराई गई। घटना की जांच की जा रही है।

इसी घटना के बाद इजरायल ने विदेशी एयरलाइंस के लिए चालक दल की नागरिकता से जुड़े नियम सख्त कर दिए। हालांकि, इन नियमों के पीछे इजरायल की सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, लेकिन इनका असर उन पायलटों और क्रू मेंबर पर भी पड़ेगा जो प्रतिबंधित देशों के नागरिक हैं।

एयर फ्रांस ने क्या फैसला लिया?

एयर फ्रांस ने कहा है कि वह उन देशों के नियमों का पालन करती है, जहां उसकी उड़ानें जाती हैं। कंपनी ने तेल अवीव जाने वाली उड़ानों के चालक दल को भी नए निर्देशों की जानकारी दी है।

स्मार्टविंग्स ने भी इजरायल के निर्देशों का पालन करने की बात कही है। कंपनी के मुताबिक, फिलहाल इन नियमों से उसके कामकाज या कर्मचारियों की तैनाती पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।

पाकिस्तान समेत किन देशों पर लागू होगी रोक?

इजरायल के नए नियम उन देशों के नागरिकों पर लागू होंगे, जिनके इजरायल के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं। इनमें पाकिस्तान, ईरान, ओमान, सऊदी अरब, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया समेत 31 मुस्लिम बहुल देश शामिल बताए गए हैं।

इन देशों के नागरिक पायलट और क्रू मेंबर इजरायल जाने वाली उड़ानों में काम नहीं कर सकेंगे। इजरायल के हवाई क्षेत्र से गुजरने वाली उड़ानों पर भी इन नियमों का असर पड़ सकता है।

राष्ट्रीयता के आधार पर रोक लगाने पर उठे सवाल

इस फैसले को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। वजह यह है कि किसी पायलट को उड़ान से हटाने का आधार उसकी नागरिकता बनाई जा रही है। इससे उन कर्मचारियों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है, जो जरूरी प्रशिक्षण और अनुभव रखते हैं, लेकिन उनकी नागरिकता प्रतिबंधित देशों में से किसी एक की है।

एयर फ्रांस के फ्लाइट क्रू से जुड़े एक कर्मचारी संगठन ने भी कर्मचारियों से उनकी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी जुटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। संगठन को आशंका थी कि इससे कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो सकता है। फ्लाईदुबई की उड़ान में हुई कथित घटना के बाद इजरायल ने सुरक्षा के नाम पर विदेशी एयरलाइंस के लिए नए नियम लागू किए हैं। एयर फ्रांस ने इन नियमों को मानने की बात कही है। लेकिन इस फैसले के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या किसी कर्मचारी को सिर्फ उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर उड़ान में काम करने से रोका जाना चाहिए?