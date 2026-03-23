न्यूयॉर्क के ला गार्डिया हवाई अड्डे पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान जमीन पर एक ट्रक से टकरा गया। एयर कनाडा, एफएए और न्यूयॉर्क अग्निशमन विभाग ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि प्लेन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त है। दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है।

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightRadar24 के अनुसार, मॉन्ट्रियल से आ रहा एयर कनाडा एक्सप्रेस का एक विमान न्यूयॉर्क के ला गार्डिया हवाई अड्डे पर उतरते समय एक वाहन से टकरा गया। सोशल मीडिया पर वायरल अस्पष्ट फुटेज में विमान के अगले हिस्से को क्षतिग्रस्त देखा जा सकता है। रॉयटर्स ने फुटेज की तुरंत पुष्टि नहीं की। घटना के बाद एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा।

मॉन्ट्रियल-ट्रूडो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 100 से अधिक यात्रियों को लेकर आ रही एयर कनाडा की फ्लाइट 8646, लैंडिंग के बाद ला गार्डिया हवाई अड्डे पर एक फायर ब्रिगेड ट्रक से टकरा गई।

न्यूयॉर्क एयरपोर्ट रात 11.30 बजे तक बंद

अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) के नोटिस के अनुसार, हवाई अड्डे पर सभी विमानों के लिए सुबह 5:30 GMT तक ग्राउंड स्टॉप जारी किया। FAA के नोटिस में हवाई अड्डे पर रोक का कारण आपातकालीन स्थिति बताया गया है, हालांकि इसमें कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। एयरमैनों को एक अलग सूचना में, एफएए ने कहा कि एयरपोर्ट भारतीय समयानुसार रात 11.30 बजे तक बंद रह सकता है।

दुर्घटना में शामिल विमान एयर कनाडा की जैज़ एयरलाइंस की फ्लाइट 646 (JZA646) थी। यह विमान मॉन्ट्रियल, क्यूबेक से उड़ान भर रहा था और न्यूयॉर्क में उतरने के तुरंत बाद पोर्ट अथॉरिटी के एक आपातकालीन वाहन से टकरा गया। खबरों के मुताबिक, वाहन में सवार पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें से चार की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य की हालत गंभीर है।

न्यूयॉर्क सिटी इमरजेंसी मैनेजमेंट ने कहा कि ला गार्डिया हवाई अड्डे पर हुई घटना की जानकारी है और कार्रवाई की जा रही है, फिलहाल शेयर करने के लिए कुछ नहीं है। फायर डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग ने कहा कि रनवे पर विमान और वाहन से जुड़ी एक दुर्घटना की सूचना मिलने पर एक्शन लिया गया।

दुबई में भारतीय नागरिक पर गिरा मिसाइल का मलबा

सोमवार को ईरान द्वारा दुबई के अल शवामेख इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसे यूएई ने सफलतापूर्वक रोक दिया लेकिन मिसाइल के मलबा गिरने से एक भारतीय नागरिक समेत कई अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि अबू धाबी में एक भारतीय नागरिक को मामूली चोट आई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें