पाकिस्तान के दूरसंचार प्राधिकरण ने चीनी ऐप Tik Tok को बैन कर दिया, क्योंकि कंपनी “अवैध ऑनलाइन सामग्री के सक्रिय मॉडरेशन के लिए एक प्रभावी तंत्र के विकास के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने में विफल रही”। इसलिए टिक टॉक पर पाकिस्तान में प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीटीए ने एक बयान में कहा, “टिकटॉक पर लगातार पोस्ट की जा रही सामग्री की शिकायतों और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पीटीए ने आवेदन को अंतिम नोटिस जारी किया और एक प्रभावी गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री के सक्रिय मॉडरेशन के लिए तंत्र के विकास के लिए प्राधिकरण के निर्देशों का जवाब और अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया।

पीटीए ने कहा कि उसने कंपनी को “टिकटॉक पर लगातार पोस्ट की जा रही सामग्री की शिकायतों और प्रकृति” को देखते हुए अंतिम नोटिस जारी किया था। सरकार ने जुलाई में कंपनी को “अंतिम चेतावनी” जारी की थी। अथॉरिटी ने कहा कि टिक टॉक और उसकी मालिकान कंपनी बायटडांस “गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री के सक्रिय प्रसार के लिए एक प्रभावी तंत्र” दिखाने में विफल रहे, और इसलिए ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया।

