अफगानिस्तान में तालिबानी शासन ने विवाह, तलाक और बाल विवाह (निकाह) जैसे मुद्दों पर एक नया कानून बनाया है, जो बनते ही विवादों से घिर गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच इस कानून ने चिंता पैदा कर दी है।

अफगान प्रसारक आमू टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, पति-पत्नी के बीच अलगाव के सिद्धांत के शीर्षक वाले 31 अनुच्छेदों के इस नियम को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने मंजूरी दी है। इसे तालिबानी शासन ने आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया है।

लड़कों की चुप्पी सहमति नहीं

नए नियमों में बाल विवाह, लापता जीवनसाथी, व्याभिचार के आरोप, धर्म त्याग और जबरन अलगाव आदि मामलों को शामिल किया गया है। सबसे अधिक जिस नियम की आलोचना की जा रही है वह है कि कुंवारी लड़कियों की चुप्पी भी विवाह के लिए हां माना जा सकता है। आगे नियम में यह भी कहा गया कि लड़का या विवाहित महिला की चुप्पी को स्वत: सहमति नहीं माना जाएगा।

बाल विवाह को वैधता

इस फरमान में इस्लामी कानून (शरिया) के मुताबिक खियार अल बुलुग या यौवन प्राप्त करने पर विकल्प का भी जिक्र किया गया है, जो बाल विवाह के बाद विवाह रद्द करने की अनुमति देता है। यदि जीवनसाथी सामाजिक रूप से सही हो और दहेज स्वीकार है तो अनुच्छेद 5 के तहत पिता या दादा के अलावा अन्य रिश्तेदार की ओर से तय किए गए नाबालिगों के विवाह वैध माने जाएंगे। हालांकि निकाह रद्द करने के लिए तालिबान कोर्ट की मंजूरी लेनी आवश्यक होगी।

इस नियम में पिता और दादा को बाल विवाह (निकाह) को लेकर कई अधिकार दिए गए हैं, हालांकि यदि अभिभावक दुर्व्यवहार करने वाले या नैतिक रूप से अयोग्य पाए जाते हैं तो निकाह अमान्य घोषित किए जा सकते हैं। तालिबान जजों को व्यभिचार के आरोपों, धर्म परिवर्तन और लंबे समय तक लापता रहने वाले पत्तियों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार दिया गया है।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने की कड़ी आलोचना

इस नए कानून को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ी आलोचना की है। राजनीतिक टिप्पणीकार फहीमा मोहम्मद ने कहा कि बाल विवाह में सार्थक सहमति शामिल नहीं हो सकती। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि चुप्पी को स्वीकृति मानना लड़कियों की आवाज और आजादी को छीन लेता है।

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पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में सोमवार को मिसाइल हमले किए हैं। इसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 45 अन्य घायल हो गए। कुनार प्रांत के सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख नजीबुल्लाह हनीफ ने काबुल स्थित टोलो न्यूज को बताया कि मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें