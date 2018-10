अफगानिस्तान के कांधार में गवर्नर के साथ ही पुलिस और खुफिया विभाग के प्रमुखों की हत्या कर दी गई। समाचार एजेंसी एपी ने अफगान सांसद खालिद पश्तून के हवाले से यह खबर दी। अफगान सांसद ने बताया कि कांधार के तीन शीर्ष अधिकारियों को उन्हीं की सुरक्षाकर्मियों मे मार दिया। हमले में दो अमेरिकी सैनिक भी घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बैठक के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने गोलीबारी कर अधिकारियों की हत्या कर दी। बता दें कि शनिवार को अफगानिस्तान में आम चुनाव होने हैं। आम चुनाव से दो दिन पहले ही सुरक्षाकर्मियों ने शीर्ष अधिकारियों पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। एक अफगान टीवी ने बताया कि कांधार पुलिस प्रमुख की उस वक्त हत्या कर दी गई जब प्रांतीय गवर्नर के सुरक्षाकर्मियों ने अपने ही सहकर्मियों और अमेरिकी सैनिकों पर बंदूकें तान दीं जो प्रांत की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में शामिल थे। अफगानिस्तान में नाटो जवानों और अमेरिका के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर भी गुरुवार (18 अक्टूबर) की बैठक में शामिल थे लेकिन इस हमले में वह बच गए।

रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मुख्य हमलावर मारा जा चुका है। अफगानिस्तान में नाटो के प्रवक्ता अमेरिकी कर्नल नट पीटर्स ने बताया कि हमले में घायल हुए दो अमेरिकी जवानों को इलाज के लिए भेजा गया है। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले तालिबान के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो जवानों के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर को मारने का लक्ष्य था। नाटो अधिकारियों ने बताया मिलर सुरक्षित निकल गए।

#Afghanistan Parliamentarian Khalid Pashtun says Kandahar police chief, governor and intelligence chief killed in attack by guards, reports AP

— ANI (@ANI) October 18, 2018