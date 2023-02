अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, तजाकिस्तान में भी कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.8 रही तीव्रता

तजाकिस्तान में मुर्गोब से 67 किमी पश्चिम में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया।

भूकंप की खबर (ANI)

अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में गुरुवार (23 फरवरी) को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। USGS के मुताबिक, तजाकिस्तान में सुबह 6:07 बजे रिक्टर पैमाने पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि, अब तक इसमें जानमाल के किसी नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अफगानिस्तान में 18 मिनट के अंदर दो बार भूकंप के झटके अफगानिस्तान में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के यह झटके 18 मिनट के अंदर दो बार महसूस किए गए। पहली बार इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई जबकि दूसरी बार भूकंप की तीव्रता पांच मापी गई। भूकंप अफगानिस्तान के फायजाबाद में सुबह 6 बजकर 7 मिनट और 6 बजकर 25 मिनट पर आया। तजाकिस्तान में भूकंप पहले झटके का केंद्र जमीन से 113 किलोमीटर और दूसरे का 150 किलोमीटर गहराई में था। इसके अलावा ताजिकिस्तान में मुर्गोब से 67 किमी पश्चिम में भी 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। USGS के मुताबिक, तजाकिस्तान में सुबह 6:07 बजे 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भूकंप का असर चीन से सटे इलाकों तक हुआ है। इससे पहले भी अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 13 फरवरी की सुबह 6 बजकर 47 मिनट पर आए भूकंप की तीव्रता 4.3 थी। हालांकि, इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। Also Read Turkey Earthquake: तुर्किये में फिर भूकंप, 3 की मौत और 213 लोग घायल तुर्की-सीरिया में भूकंप से हजारों की मौत तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या 46,000 से ज्यादा हो गई है। जिसके बाद 21 फरवरी को एक बार फिर तुर्की में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। यूरोपीय भूमध्यसागरीय भूकंपीय केंद्र (EMSC) ने बताया कि तुर्की-सीरिया सीमा क्षेत्र में 1.2 मील की गहराई में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र अंताक्या शहर था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, भूकंप के कारण कुछ क्षतिग्रस्त इमारतें ढह गईं जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 213 लोग घायल हो गये थे।

