अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र में बुधवार को 5.5 तीव्रता का भूकंप आया जिससे इलाके में हलचल मच गई। जर्मनी के जीएफजेड जियोसाइंसेज रिसर्च सेंटर के मुताबिक, भूकंप का केंद्र 90.2 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया।

बुधवार (25 फरवरी 2026) को 11:12 GMT पर अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मनी के जीएफजेड जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने इस भूकंप के आने की जानकारी दी।

भूकंप का केंद्र 90.2 किलोमीटर की गहराई पर था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसका उपकेंद्र 36.93 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71.61 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था।