Afghanistan Blast: पुलिस मुख्यालय के पास कार में धमाका, एक शीर्ष अधिकारी समेत तीन की मौत

Afghanistan Blast: पुलिस चार लोगों को पकड़ कर उनसे घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। ( फाइल फोटो)

Car Blast In Afghanistan: अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत (Badakhshan Province) में सोमवार को हुए एक कार विस्फोट में एक प्रांतीय पुलिस प्रमुख सहित तीन लोगों की मौत हो गई, और कई अन्य लोग घायल हो गये। देश में हुकूमत कर रही तालिबान की अफगान आंतरिक मंत्रालय (Interior Ministry) ने इसकी जानकारी दी। देश के गृह मंत्रालय (Home Ministry) के प्रवक्ता अब्दुल नफी ताकोर (Abdul Nafi Takor) ने बताया कि बदख्शां के पुलिस मुख्यालय (Police Headquarter) के पास हुए विस्फोट (Blast) के सिलसिले में चार लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है।

