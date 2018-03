बॉडीगार्ड से सेक्स स्कैंडल और सरकारी पैसे के दुरपयोग में फंसी यह विदेशी नेता, देना पड़ा मेयर पद से इस्तीफा

अपने बॉडीगार्ड के साथ सेक्स स्कैंडल का खुलासा होने के बाद अमेरिका के नैशविले शहर की मेयर को इस्तीफा देना पड़ा। एक अखबार ने डेमोक्रेटिक पार्टी की इस नेता की सुरक्षाकर्मी के साथ अंतरंग तस्वीरें जारी कर तहलका मचा दिया था। यही नहीं मेयर ने प्रेमी सुरक्षाकर्मी के साथ शहर के करदाताओं के पैसे से दस टूर किए। जिसमें हजारों डॉलर का दुरुपयोग हुआ। इस पर कोर्ट ने तीन साल की सजा के साथ दोनों पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट की कार्रवाई के बाद मेयर ने इस्तीफा दे दिया। खास बात है कि कोर्ट में जज के पूछने पर मेयर ने आरोपों को स्वीकार कर लिया। अपने मुख्य सुरक्षाकर्मी के साथ संबंधों की बात पर मेयर ने कहा-यह मध्य आयु वर्ग के दो लोगों के बीच आपसी भावनात्मक संबंध रहा, जिनमें एक दूसरे के प्रति खास भावनाएं रहीं।

अभी तक अमेरिकी के सियासी गलियारे में बेन मैरी को उभरते राजनीतिक के रूप में जाना जाता रहा। मगर सेक्स स्कैंडल के बाद इस्तीफा देने के बाद इस महिला नेता की सियासत का सूरज अस्त होता दिखाई दे रहा है। इस्तीफे के बाद मेगर बैरी ने ट्वीट कर नैशविले शहर की जनता के प्रति मेयर बनने का मौका देने के लिए आभार जताया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मेगन बैरी का सुरक्षाकर्मी से दो साल अफेयर चला। इस दौरान दोनों शादीशुदा जिंदगी जीते रहे। हालांकि इससे पहले भी मेयर बैरी की शादी हो चुकी थी। इस प्रकार यह बॉडीगार्ड के साथ अवैध संबंध रहा।

It has been the honor and it has been the privilege of my entire professional life to have had the blessing of this opportunity to be your mayor. I love you, Nashville. https://t.co/19DmJnJG0C

— Megan Barry (@MeganCBarry) March 6, 2018