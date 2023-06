Adipurush विवाद से बॉलीवुड को बड़ा झटका, काठमांडू में कल से नहीं रिलीज होगी कोई हिंदी फिल्म, मेयर का ऐलान

नेपाल में पहले आदिपुरुष को बैन किया गया, अब इसी कड़ी में काठमांडू के मेयर ने ऐलान कर दिया है कि कल से कोई भी हिंदी फिल्म यहां रिलीज नहीं होने वाली है।

आदिपुरुष विवाद से नेपाल में बढ़ा सियासी पारा

प्रभास की फिल्म आदिपुरुष को लेकर सिर्फ देश में नहीं नेपाल में भी बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। सिनेमाघरों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसी वजह से नेपाल में पहले आदिपुरुष को बैन किया गया, अब इसी कड़ी में काठमांडू के मेयर ने ऐलान कर दिया है कि कल से कोई भी हिंदी फिल्म यहां रिलीज नहीं होने वाली है। असल में Kathmandu Metropolitan City की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है। जोर देकर कहा गया है कि कोई भी हिंदी फिल्म काठमांडू के थिएटरों में रिलीज नहीं होगी। जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल में आदिपुरुष फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है। फिल्म में जानकी को भारत की बेटी बताया गया है, इसी बात से नेपाल को आपत्ति है, काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने इस पर नाराजगी भी जाहिर कर दी है। इसी कड़ी में अब उनकी तरफ से कहा गया है कि काठमांडू में जितने भी थिएटर हैं, वहां हिंदी फिल्मों की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी।

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram