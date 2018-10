अमेरिका में यहूदी धर्मस्थल के पास सिरफिरे ने दागी गोलियां, कई लोगों के मारे जाने की आशंका

अमेरिका से बुरी खबर आ रही है। अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर में शनिवार (27 अक्टूबर) को यहूदी धर्मस्थल के पास एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग मेेंं चार लोगों के मारे जाने की आशंका है। इस यहूदी धर्मस्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। पिट्सबर्ग के स्किवरेल हिल में स्थित ट्री आॅफ लाइफ सिनगॉग में हुए हमले में तीन अधिकारियों को भी गोली लगी है। पुलिस प्रवक्ता क्रिस तोगनेरी ने बताया कि पुलिस के पास फिलहाल और अधिक सूचना नहीं है क्योंकि वे अब भी इमारत को खाली कराने तथा वहां मौजूद और अधिक खतरों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available.

— Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) October 27, 2018