पीटीआई चीफ और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान की नई किताब ‘टेल ऑल’ के कुछ भाग मीडिया में लीक हो गए हैं। इस किताब के माध्यम से उन्होंने इमरान खान के बारे में कई खुलासे किए हैं। उन्होंने सनसनीखेज दावा किया है कि इमरान खान के कुछ बच्चे भारतीय भी हैं। उनके किताब के अंश के अनुसार, “शादी के कुछ समय बाद हमने जैसे ही ट्रायन का जिक्र किया, इमरान ने कहा कि क्या तुम जानती हो कि सिर्फ वही एक हमारे पास नहीं है, बल्कि वे पांच हैं। जब मैंने पूछा कि पांच मतलब? उन्होंने हंसते हुए कहा- बच्चे। तब मैने आश्चर्य से पूछा क्या तुमारे पांच अवैध संतान हैं? उसने कहा कि हां। तब मैंने पूछा कि क्या सभी गोरे हैं? उसने कहा कि नहीं, कुछ भारतीय हैं। उनमें सबसे बड़े की उम्र 34 साल है। मैंने कहा- यह कैसे हो सकता है इमरान? उनकी मां साथ क्यों नहीं आयी? तब उसने कहा कि वह चांद पर जा चुकी थी! उन्होंने उम्र के लिए विवाह किया था और प्रेगनेंट नहीं हो सकी। उन्होंने खूब मस्ती की और इसे गुप्त रखने का वादा किया और मुझसे भी इसे गुप्त रखने को कहा। तब मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने पूछा कि और बांकि? उन लोगों ने कभी क्यों नहीं बोला? मैं उनके उपर गुस्सा थी। मेरे दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। तब इमरान ने कहा कि सभी विवाहित थी और अपनी वैवाहिक जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैंने पूछा कि क्या और कोई यह बात जानता है? उसने कहा कि सिर्फ जेमिमा जानती है। मैंने ही उसे बताया है।”

Perhaps this is a joke.

