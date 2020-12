रेप के आरोप में फरारी काट रहा नित्यानंद दे रहा अपने मुल्क ‘कैलासा’ के लिए वीजा, वायरल हो रहा VIDEO

रेप और किडनैपिंग के केस में आरोपी और भारत द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके नित्यानंद का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें नित्यानंद ने बताया है कि उसके देश कैलासा के लिए चार्टर्ड फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है और उसके भक्त आने के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में नित्यानंद यह भी कहता है कि उसके देश में आने वालों को सिर्फ तीन दिन ही रुकने दिया जाएगा। उसने कैलासा आने का रूट मैप तक जारी किया है।

नित्यानंद ने वीडियो में भक्तों से पहले फ्लाइट के जरिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने और फिर वहां से चार्टर्ड विमान सेवा के जरिए कैलासा पहुंचने के लिए कहा है। नित्यानंद आगे कहता है कि कैलासा आने वालों के लिए रुकने के दौरान मुफ्त खाने और रहने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन भक्त पूरे दौरे पर उनसे सिर्फ एक बार ही मिल सकेंगे। नित्यानंद ने कहा कि भक्तों को अपने ऑस्ट्रेलिया आने तक का इंतजाम तो खुद करना होगा, पर इसके आगे कैलासा आने का खर्च नित्यानंद की संस्था ही उठाएगी।

Kailasa trip is open now. You can apply for visa. And have a Darshan of Lord Shiva physically. pic.twitter.com/ywGH2qpypi

