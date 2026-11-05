अमेरिका के मिशिगन में सीनेट चुनाव जीतने के बाद डेमोक्रेट नेता अब्दुल अल-सैयद एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनका एक पुराना पॉडकास्ट वीडियो है, जिसमें वह अपनी भारतीय मूल की पत्नी सारा जुकाकू से शादी को लेकर मिस्र में रहने वाले अपने चाचा की मजेदार प्रतिक्रिया बताते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, अब्दुल अल-सैयद ने पॉडकास्ट ‘मीट द रियल अब्दुल अल-सैयद’ में अपनी शादी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने भारतीय मूल की सारा जुकाकू से शादी की, तो मिस्र में रहने वाले उनके एक चाचा ने इस पर हैरानी जताई थी।

चाचा ने पूछा- 8 करोड़ मिस्रियों को छोड़ भारतीय लड़की से शादी क्यों की?

अब्दुल के मुताबिक, उनके चाचा ने उनसे कहा था, “मिस्र में 8 करोड़ लोग हैं और तुमने शादी करने के लिए एक भारतीय महिला को चुना?” इस पर अब्दुल ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, “चाचा, भारत में एक अरब लोग हैं, इसलिए आंकड़ों के हिसाब से इसकी संभावना काफी ज्यादा थी।”

NEWLY ELECTED ABDUL EL-SAYED’S TALKS ABOUT ABDUL EL-SAYED’S INDIAN CONNECTION !!!



America’s newly elected first Muslim Senator Abdul El-Sayed has an Indian family connection through his wife Dr Sarah Jukaku whose family traces its roots to Bhatkal in Karnataka.



In a podcast… pic.twitter.com/sOphKmxeWf — Ravi Prakash Official (@raviprakash_rtv) November 5, 2026

उनकी यह बातचीत इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। यह पॉडकास्ट एपिसोड अगस्त में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, लेकिन 3 नवंबर को मिशिगन सीनेट चुनाव में जीत के बाद यह क्लिप फिर से चर्चा में आ गई।

कौन हैं अब्दुल अल-सैयद?

अब्दुल अल-सैयद अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। उन्होंने मिशिगन सीनेट चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराकर जीत हासिल की। इस जीत के साथ वह अमेरिकी सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम नेता बने।

उनकी चुनावी जीत के बाद उनकी निजी जिंदगी और परिवार को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। खासतौर पर उनकी पत्नी सारा जुकाकू की भारतीय जड़ों और कर्नाटक के भटकल से उनके परिवार के संबंधों की चर्चा हो रही है।

कर्नाटक के भटकल से जुड़ी हैं सारा जुकाकू की जड़ें

सारा जुकाकू का जन्म और पालन-पोषण अमेरिका के मिशिगन में हुआ। उनके माता-पिता भारतीय मूल के हैं और उनका परिवार कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित तटीय कस्बे भटकल से जुड़ा हुआ है। सारा के पिता डॉ. तैयब जुकाकू पेशे से नेफ्रोलॉजिस्ट (किडनी रोग विशेषज्ञ) हैं। उन्होंने बेंगलुरु में मेडिकल की पढ़ाई की थी। इसके बाद 1980 के दशक में वह अमेरिका चले गए।

सारा के दादा जुकाकू शम्सुद्दीन भटकल के जाने-माने वकील और राजनीतिक हस्तियों में शामिल थे। उन्होंने तत्कालीन मैसूर राज्य में मुख्यमंत्री बीडी जत्ती के कार्यकाल के दौरान उप वित्त मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली थी। भटकल में उन्हें सामाजिक कार्यों और कस्बे के विकास में योगदान के लिए याद किया जाता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में हुई थी मुलाकात

अब्दुल अल-सैयद और सारा जुकाकू की मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोनों ने मई 2006 में शादी की। इस दंपति की दो बेटियां हैं, जिनके नाम एमिली और सेरीन हैं। सारा पेशे से मनोचिकित्सक (Psychiatrist) हैं। वह कई बार अपने पति के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों और चुनाव प्रचार के दौरान भी नजर आ चुकी हैं।

अब्दुल अल-सईद की पत्नी सारा का परिवार मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है। (Photo Source: Express/Special Arrangement)

पहले भी भारतीय कनेक्शन पर बात कर चुके हैं अब्दुल

अब्दुल अल-सैयद इससे पहले भी अपनी पत्नी के भारतीय परिवार और दक्षिण भारतीय संस्कृति से अपने जुड़ाव का जिक्र कर चुके हैं। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने मजाक करते हुए कहा था कि करीब दो दशक तक दक्षिण भारतीय परिवार का हिस्सा रहने के बाद अब वह शायद खुद को अरब से ज्यादा भारतीय महसूस करने लगे हैं।

वहीं, अगस्त में मिशिगन में आयोजित पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में उन्होंने सारा को ‘देसी’ बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी विभाजन रेखा के दूसरी तरफ से आती हैं। उनका इशारा सारा के भारतीय मूल की ओर था।

सारा भी कई बार अपने पति के साथ अपने रिश्ते को लेकर मजाकिया अंदाज में बातें करती रही हैं। एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा था, “उन्हें कोई नहीं बताता कि क्या करना है, सिवाय मेरे!”

अब्दुल और सारा से जुड़ा यह पुराना किस्सा एक बार फिर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। उनकी राजनीतिक जीत के बीच यह कहानी भारतीय और मिस्र की संस्कृतियों के खूबसूरत मेल की एक दिलचस्प झलक भी पेश करती है।

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अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोनों सदन में बहुमत हासिल कर लिया है। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट को बहुमत मिलने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। इस मिडटर्म चुनाव में कई अमेरिकी उम्मीदवारों अपनी जीत के साथ इतिहास रच दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।