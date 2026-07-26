जर्मनी के अधिकारियों ने बर्लिन के प्राइड फेस्टिवल के पास गाड़ी से टक्कर मारने की घटना के एक फरार संदिग्ध के लिए वॉन्टेड नोटिस जारी किया है। प्राइड फेस्टिवल के पास गाड़ी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कम से कम 16 अन्य लोग घायल हो गए थे। इधर जर्मनी के गृह मंत्री ने आशंका जताई है कि आरोपी ने धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया है।

पुलिस ने आरोपी की पहचान 21 वर्षीय अब्दुल बी. के तौर पर की गई है। पुलिस ने लोगों से आरोपी को खोजने में मदद मांगी है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने शनिवार देर शाम चलती गाड़ी से कई लोगों को घायल किया और फिर एक से अधिक लोग उस गाड़ी से निकलकर भाग गए। पुलिस ने यह भी कहा कि कई लोगों को चाकू भी मारा गया।

लोगों से की सावधान रहने की अपील

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, रविवार को जारी नोटिस में लोगों को संदिग्ध व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से बचने को चेतावनी दी गई थी, क्योंकि वह हथियारबंद और खतरनाक हो सकता है। पुलिस ने पहले कहा था कि उन्होंने एक ऐसे संदिग्ध की पहचान की है जिसके बर्लिन में इस्लामिक समूहों से जुड़ा है।

पुलिस प्रवक्ता फ्लोरियन नाथ ने कहा, “पुलिस इस संदिग्ध को जानती है। वह बर्लिन में इस्लामिक समूहों के सदस्य के तौर पर हमारे लिए जाना-पहचाना है और उसकी तलाश जोर-शोर से चल रही है।” फ्लोरियन नाथ ने आगे कहा कि जांचकर्ताओं के पास उसके खास मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पुलिस ने चलाए कई ऑपरेशन

पुलिस ने संदिग्ध की तलाश में शहर में कई ऑपरेशन चलाए। इनमें रविवार तड़के बर्लिन के शोनेबर्ग इलाके के एक अपार्टमेंट में की गई तलाशी भी शामिल थी, लेकिन पुलिस ने बताया कि उन्हें वहां कोई नहीं मिला। पास ही हुए प्राइड फेस्टिवल में शामिल हुए जूलियन मीथिग ने बताया कि वह एक आफ्टर-पार्टी में जाना चाहते थे, तभी उन्हें एक दोस्त से पता चला कि “वहां कुछ बुरा हुआ है और बहुत सारी फायर ट्रक, इमरजेंसी गाड़ियां और एम्बुलेंस मौजूद हैं।” उन्होंने कहा, “यह समुदाय के लिए एक काला दिन है।”

रात में हुई घटना

पुलिस के मुताबिक, रात करीब 10 बजे एक सफेद गाड़ी टियरगार्टन पार्क में घुसी और कई लोगों को टक्कर मारने के बाद एक पेड़ से टकरा गई। उस समय पास ही ब्रैंडेनबर्ग गेट के पास ‘प्राइड फेस्टिवल’ की क्लोजिंग पार्टी (समापन समारोह) चल रही थी, जिसे ‘क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे’ के नाम से जाना जाता है। इससे पहले दिन में बर्लिन शहर के बीच से लगभग 80 ट्रकों की एक परेड गुजरी थी।

पुलिस ने बताया कि एक महिला की मौत हो गई। बर्लिन फायर सर्विस ने कहा कि तीन लोगों को जानलेवा चोटें आईं, आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हुए और पांच लोगों को मामूली चोटें आईं।

घटना के बाद इवेंट रोक दिया गया

ब्रैंडेनबर्ग गेट के पास हो रहे प्राइड इवेंट को रात करीब 10:15 बजे रोक दिया गया और स्टेज पर चल रहे एक बैंड के परफॉर्मेंस को भी बीच में ही रोकना पड़ा। लोगों से घर जाने और पार्क से होकर न जाने की अपील की गई। इस घटना को लेकर प्राइड पार्टी की एक प्रेजेंटर, रिकार्डा हॉफमैन ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि वह वहाँ सिर्फ एक मॉडरेटर के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे समुदाय के हिस्से के तौर पर मौजूद थीं जो अपनी पहचान जाहिर करने, प्यार का जश्न मनाने और एक-दूसरे का साथ देने के लिए एकजुट होता है।” उन्होंने कहा कि इस हमले ने उन्हें अवाक कर दिया। उन्होंने लिखा, “आज जो हुआ, उसने मेरे अंदर कुछ बदल दिया है।”

शनिवार को बर्लिन में जश्न मनाने के लिए लाखों लोग आए थे, हालांकि यह साफ नहीं है कि देर शाम तक कितने लोग फेस्टिवल में मौजूद थे। यह यूरोप के सबसे बड़े LGBTQ+ सेलिब्रेशन में से एक है। रविवार सुबह भी घटनास्थल पर वह गाड़ी देखी जा सकती थी, जिसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर एक पेड़ से टकराया हुआ था।

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने समाज पर हमला बताया

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इस घटना को हमारे समाज पर हमला बताया। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “बर्लिन में कितनी घिनौनी हरकत हुई है।” उन्होंने आगे कहा कि जर्मनी आजादी से प्यार करता है और हम उसे बनाए रखेंगे और उसकी रक्षा करेंगे।”

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