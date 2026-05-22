Strait Of Hormuz News: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शुक्रवार को होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने के खिलाफ चेतावनी दी और इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य और ग्लोबल ट्रेड के लिए खतरा बताया।
पत्रकारों से बात करते हुए मार्को रुबियो ने कहा, “होर्मुज जलमार्ग में टोल सिस्टम पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यह दुनिया के लिए खतरा है और पूरी तरह से अवैध है।” मार्को रुबियो का यह बयान ईरान-अमेरिका के बीच संघर्ष के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग के आसपास बढ़ते तनाव के बीच आया है।
28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज जलमार्ग से होकर गुजरने वाले जहाजों पर काफी हद तक प्रतिबंध लगा दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि अप्रैल में लागू किए गए युद्धविराम और चल रही अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के बावजूद जहाजों को ईरानी अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी।
ईरान ने होमुर्ज के लिए शुरू किया नया सिस्टम
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी शासन ने पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। साथ ही यह भी घोषणा कर दी है कि कोई भी जहाज उसकी मंजूरी के बिना होमुर्ज जलमार्ग से गुजर नहीं सकता।
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पीजीएसए का नया आधिकारिक एक्स पर लिखा, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का आधिकारिक एक्स अकाउंट शुरू हो गया है। होमुर्ज जलमार्ग में होने वाले अभियानों और ताजा घटनाक्रमों पर रियल-टाइम अपडेट पाने के लिए हमें फॉलो करें। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने तुरंत उसी पोस्ट को री-शेयर कर दिया।
पीजीएसए ने 18 मई को एक्स पर अपनी पोस्ट में घोषणा की कि अब वह ईरानी सरकार की ओर से होमुर्ज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कानूनी संस्था और प्रतिनिधि प्राधिकरण है। नियमों के पालन का बोझ काफी ज्यादा है। शिपिंग कंपनियों को 40 से अधिक तरह की जानकारी देनी होगी- जिसमें जहाज का पहचान नंबर, उसका मूल स्थान, मंजिल, माल का विवरण और चालक दल के सदस्यों, मालिकों और संचालकों की राष्ट्रीयता शामिल है।
होर्मुज जलमार्ग में ईरान ने तय की सीमाएं
नई बनाई गई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) ने होर्मुज जलमार्ग के मैनेजमेंट और निगरानी क्षेत्र की सीमाएं तय कर दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट में पीजीएसए ने बताया कि यह सुपरविजन एरिया ईरान के कुह मोबारक और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली लाइन से शुरू होता है। इसके बाद यह क्षेत्र होर्मुज जलमार्ग के पश्चिम में ईरान के केशम द्वीप के आखिरी हिस्से और यूएई के उम्म अल-कैवैन को जोड़ने वाली लाइन तक फैला हुआ है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…