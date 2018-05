क्यूबा में बड़ा हादसा: बोइंग 737 प्लेन क्रैश में 100 से ज्यादा यात्रियों की मौत

हवाना में शुक्रवार (18 मई) को बोइंग 737-200 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत गई। हवाना के जोस मार्टी हवाई अड्डे से 104 यात्रियों को लेकर आज उड़ान भरने के तुरंत बाद क्यूबा के सरकारी एयरवेज का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्यूबा राज्य संचालित वेबसाइट क्यूबाडेबेट के मुताबिक यह विमान होलगुइन जा रहा था। इस विमान में करीब 104 यात्री सवार थे, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 9 क्रू मेंबर्स भी विंमान में मौजूद थे। राज्य संचालित टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

राज्य संचालित टीवी ने कहा, यह विमान एक घरेलू उड़ान था जो होलगुइन जा रहा था। विमान टैक ऑफ होने के बाद करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सेंटिआगो डी ला वेगा के एक गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन क्रैश होने के बाद वहां आसपास धुंए का गुबार भी देखा गया है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दमकल की गाडि़यां मौके पर पहुंच गई थीं। इस घटना के बाद भारी संख्या में पुलिसबल को भी तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा स्थानीय लोग भी हादसे वाली जगह पहुंचकर राहत कार्य में मदद के लिए पहुंचे हैं। हालांकि, दुर्घटना की वजह का पता नहीं चल पाया है। वहीं क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुल डियाज कानेल दुर्घटनास्थल पर पहुंचे गए थे।

बता दें कि इससे पहले क्यूबा में इतना बड़ा विमान हादसा साल 2010 में हुआ था। एटीआर-72 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से सभी 68 यात्रियों की मौत हो गई थी। हादसा उस वक्त हुआ था जब एटीआर-72 विमान सेंटियागो डी क्यूबा से हवाना जा रहा था, लेकिन विमान सैंक्टी स्प्रीट्स प्रांत के गुआसिमल के मध्य क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में 61 यात्री और चालक दल के सात सदस्य सवार थे। विमान में क्यूबा के 40 नागरिक और 28 विदेशी नागरिक मौजूद थे।

Havana airport employee tells that airport workers have been alerted that a passenger jet has crashed on takeoff, reports AP

