ताइवान में 6.4 तीव्रता का भूकंप, अब तक पांच की मौत, 247 घायल, ऊंची-ऊंची इमारतें झुकीं

पूर्वी ताइवान के समुद्र तट के नजदीक रात में आये एक शक्तिशाली भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई इमारतों से बचाव दल के सदस्यों ने जीवित लोगों और शवों को बाहर निकाला। भूकंप के कारण हुए हादसों में कम से कम पांच लोगों की मौत हुई है और 200 से अधिक लोग घायल हुये हैं। साथ ही दर्जनों लोग अभी लापता हैं। लोकप्रिय पर्यटक शहर में मंगलवार देर रात 6.4 की तीव्रता का भूकंप का आया था। आपात दल के कर्मचारी 12 मंजिला एक रिहायशाी इमारत और नजदीक के एक होटल दोनों जगहों पर राहत एवं बचाव अभियान में लगे हुये हैं। यह इमारतें खतरनाक तरीके से झुक गयी हैं।

स्थानीय टेलीविजन चैनल टीवीबीएस ने दिखाया है कि भूकंप आने के करीब 14 घंटों के बाद मार्शल होटल से एक उजले चादर में लपेट कर एक पीड़ित को बाहर लाया जा रहा है। इस घटना के तुरंत बाद खुद चल सकने वाले एक जीवित व्यक्ति को बचाया गया। दोपहर तक मिली सूचना के मुताबिक, राष्ट्रीय अग्निशमन विभाग ने बताया है कि पूरे शहर में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गयी है और 247 घायल हो गये हैं।

हालांकि बचाव अभियान जारी रहने और शव बरामद होने की आशंका के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने आज सुबह अपार्टमेंट ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि अभी हमारी प्राथमिकता बचाव अभियान है और लोगों को बचाना है। हुआलिन ताइवान का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है।

