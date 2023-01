Kampala: युगांडा की राजधानी में भगदड़ के बाद 9 लोगों की मौत, प्रशासन ने कहा- लापरवाही हुई

Kampala: घटना के बाद बचाव के लिए पहुंचे प्रशासन का कहना है कि कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। यहां नौ लोगों की मौत की पुष्टि हुई। है।

Delhi News: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए (Photo- File)

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram