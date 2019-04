श्रीलंका में रविवार को हुए सिलसिलेवार 8 बम धामाकों में कम से कम 290 लोगों की मौत हो गई है जबकि घायलों की संख्या 450 के पार हो गई है। इस घटना में विदेशी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। इन धमाकों के बाद कोलंबों में छुट्टियां मनाने गए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर (JDS) के सात नेताओं की भी कोई खबर नहीं है। वो लापता बताए जा रहे हैं। इन नेताओं से अबतक कोई संपर्क नहीं हो पाया है।

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली का भी पता नहीं है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के बाद वह छुट्टियां मनाने के लिए श्रीलंका चले गए थे। इससे भी दुखद बात यह है कि वह उसी शंगरी-ला होटल में ठहरे हुए थे जिसमें बम धमाके हुए हैं। गौरतलब है कि ईस्टर के मौके पर चर्च और होटलों में हुए बम धमाकों में 290 लोग मारे गए जिनमें छह भारतीय भी शामिल हैं।श्रीलंका की जांच एजेंसी का कहना है कि इसमें विदेशी साजिश का हाथ है।

Karnataka CM HD Kumaraswamy: I’m shocked to hear that a 7-member team of JDS workers from Karnataka, who were touring Colombo(Sri Lanka), has gone missing after bomb blasts. 2 of them are feared killed. I’m in constant touch with Indian High Commission on reports of those missing pic.twitter.com/QHqSeMh9y0

