ईरान का यात्री विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 66 लोगों के मरने की आशंका

66 यात्रियों को लेकर तेहरान से यासूज जा रहा ईरान का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सभी यात्रियों के मरने की आशंका है। हालांकि आधिकारिक रूप से मौतों की पुष्टि बाकी है। यात्री विमान ने मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। ईरान की असेमन एयरलाइंस ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए सभी यात्रियों की मौत की आशंका जताई है। असेमन एयरलाइंस के प्रवक्ता के मुताबिक में प्लेन में जहां क्रू के छह मेंबर थे, वहीं कुल 60 यात्री थे। यह विमान दो इंजन का था और छोटी दूरी की उड़ान में इस्तेमाल होता था। हादसा क्यों हुआ, अभी इसके कारणों का पता नहीं चल सका है।

#UPDATE Iran’s #AsemanAirlines retracts statement that all 66 people aboard a passenger plane died after it crashed in the Zagros mountains, as rescue teams struggle to find wreckage pic.twitter.com/HPsSjBF7Cd

— AFP news agency (@AFP) February 18, 2018